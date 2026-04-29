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Trump diz que Carlos III conseguiu fazer com "que os democratas se levantassem"

Agência Lusa , AM
Há 2h e 24min
O rei Carlos III do Reino Unido encontra-se com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Salão Oval da Casa Branca, em Washington, DC, EUA, a 28 de abril de 2026. EPA/ALLISON ROBBERT / POOL

A visita do monarca é marcada por atritos entre Washington e Londres, sobretudo devido às críticas de Trump ao Governo britânico por não se querer envolver militarmente na guerra com o Irão e na reabertura do estreito de Ormuz

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O Presidente dos Estados Unidos elogiou o discurso do Rei Carlos III do Reino Unido no Congresso norte-americano e afirmou que o monarca conseguiu o que ele próprio nunca conseguiu: "que os democratas se levantassem".

"Não conseguia acreditar, eu nunca consegui fazer isso", disse o Presidente republicano ao monarca britânico, na terça-feira, durante o jantar de Estado na Casa Branca, referindo-se à receção positiva do discurso por parte dos dos dois partidos.

Trump já tinha elogiado a intervenção de Carlos III quando este chegou à Casa Branca, admitindo ter sentido inveja pelo discurso que o monarca fez.

O dirigente norte-americano abordou ainda brevemente a guerra com o Irão, dizendo que os Estados Unidos não vão permitir "que esse adversário tenha uma arma nuclear". "Carlos concorda ainda mais comigo", referiu.

Durante o jantar, o Rei Carlos III prestou homenagem a Trump e à primeira-dama, Melania Trump, pela "coragem e firmeza", bem como aos agentes do Serviço Secreto que responderam durante o atentado ocorrido no jantar dos correspondentes da Casa Branca, no passado sábado, no hotel Hilton.

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"Se não fosse por nós, vocês falariam francês", brincou ainda Carlos, lembrando uma declaração de Trump, que afirmou em tempos que, se não fosse pelos Estados Unidos, falar-se-ia alemão no Reino Unido.

Na intervenção que fez no Congresso, o britânico sublinhou que Reino Unido e Estados Unidos partilham "uma história de reconciliação, renovação e de uma parceria extraordinária".

Esta foi a primeira vez que um membro da família real britânica discursou perante o Congresso desde 1991, quando a Rainha Isabel II se tornou a primeira monarca britânica a discursar perante a Câmara. 

A visita do monarca é marcada por atritos entre Washington e Londres, sobretudo devido às críticas de Trump ao Governo britânico por não se querer envolver militarmente na guerra com o Irão e na reabertura do estreito de Ormuz, bloqueado parcialmente pela República Islâmica.

Esta quarta-feira, o casal real tem viagem marcada para Nova Iorque, onde é esperada uma visita ao memorial dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

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