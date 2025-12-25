Português baleado nos EUA quando tentava fugir de agentes do ICE

Agência Lusa , SM
25 dez 2025, 13:17

Um cidadão português foi baleado por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação de fiscalização em Glen Burnie, nos arredores de Baltimore, depois de ter tentado fugir e de alegadamente ter conduzido uma carrinha contra agentes federais

Um português foi baleado por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos durante uma operação de fiscalização, nos arredores de Baltimore, noticiou esta quinta-feira o jornal New York Times.

De acordo com o diário norte-americano, o cidadão português foi baleado na quarta-feira ao tentar fugir das autoridades durante uma operação de fiscalização.

Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do Departamento de Segurança Interna, afirmou em comunicado que os agentes federais abordaram uma carrinha com dois homens indocumentados na cidade de Glen Burnie, no condado de Anne Arundel, adiantou o jornal.

Os agentes pediram ao motorista para desligar o motor, mas o português recusou e tentou fugir, referiu a responsável.

"De seguida, dirigiu a sua carrinha diretamente contra os agentes do ICE", afirmou Tricia McLaughlin.

O homem foi baleado depois de colidir com a sua carrinha contra vários veículos do ICE e de embater entre dois edifícios, ferindo o passageiro, disse McLaughlin.

O português e o outro passageiro da carrinha foram hospitalizados, encontrando-se em estado considerado estável.

Temas: Estados Unidos Português Baleado

E.U.A.

Mulher morta durante operação de agentes de imigração em Minneapolis, EUA

Ontem às 21:50
03:18

"O direito internacional é direcionado por quem tem a força e faz-se através de uma submissão voluntária" de "quem não tem poder"

Ontem às 21:03
04:51

"Os EUA têm o espaço que a Europa lhes deram - que foi todo"

Ontem às 21:01

EUA identificaram o próximo alvo a abater na Venezuela

Ontem às 15:18
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41