Português baleado nos EUA quando tentava fugir de agentes do ICE

25 dez 2025, 13:17

Um cidadão português foi baleado por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação de fiscalização em Glen Burnie, nos arredores de Baltimore, depois de ter tentado fugir e de alegadamente ter conduzido uma carrinha contra agentes federais

Um português foi baleado por agentes do serviço de imigração dos Estados Unidos durante uma operação de fiscalização, nos arredores de Baltimore, noticiou esta quinta-feira o jornal New York Times.

De acordo com o diário norte-americano, o cidadão português foi baleado na quarta-feira ao tentar fugir das autoridades durante uma operação de fiscalização.

Tricia McLaughlin, secretária-adjunta do Departamento de Segurança Interna, afirmou em comunicado que os agentes federais abordaram uma carrinha com dois homens indocumentados na cidade de Glen Burnie, no condado de Anne Arundel, adiantou o jornal.

Os agentes pediram ao motorista para desligar o motor, mas o português recusou e tentou fugir, referiu a responsável.

"De seguida, dirigiu a sua carrinha diretamente contra os agentes do ICE", afirmou Tricia McLaughlin.

O homem foi baleado depois de colidir com a sua carrinha contra vários veículos do ICE e de embater entre dois edifícios, ferindo o passageiro, disse McLaughlin.

O português e o outro passageiro da carrinha foram hospitalizados, encontrando-se em estado considerado estável.