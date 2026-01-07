Trump anuncia que a Venezuela vai dar 30 a 50 milhões de barris de petróleo aos EUA

Ontem às 13:02

Presidente norte-americano garante que o negócio vai "beneficiar o povo da Venezuela"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na noite desta terça-feira que a Venezuela vai entregar entre 30 milhões e 50 milhões de barris de petróleo aos Estados Unidos, que serão vendidos ao valor de mercado e com as receitas controladas pelos EUA.

As autoridades interinas da Venezuela vão entregar o “petróleo sancionado”, anunciou Trump na sua Truth Social.

Os Estados Unidos utilizarão as receitas “para beneficiar o povo da Venezuela e os Estados Unidos!”, escreveu.

O secretário de Energia, Chris Wright, foi instruído a “executar este plano, imediatamente”, e os barris “serão levados por navios de armazenamento e trazidos diretamente para as docas de descarga nos Estados Unidos”.

A CNN contactou a Casa Branca para obter mais informações.

Um alto responsável da administração, que falou sob condição de anonimato, disse à CNN que o petróleo já foi produzido e colocado em barris. A maior parte do petróleo está atualmente em barcos e irá agora para instalações americanas no Golfo do México para ser refinado.

Embora 30 a 50 milhões de barris de petróleo pareçam muito, os Estados Unidos consumiram pouco mais de 20 milhões de barris de petróleo por dia durante o mês passado.

Essa quantidade pode baixar um pouco os preços do petróleo, mas provavelmente não baixará tanto os preços do gás para os americanos: o ex-presidente Joe Biden libertou cerca de quatro a seis vezes mais - 180 milhões de barris de petróleo - da Reserva Estratégica de Petróleo dos EUA em 2022, o que fez baixar os preços do gás apenas entre 4 e 8 cêntimos por litro ao longo de quatro meses, de acordo com uma análise do Departamento do Tesouro.

O petróleo americano caiu cerca de 1 dólar por barril, ou seja, pouco menos de 2%, para 56 dólares, imediatamente após Trump ter feito o seu anúncio no Truth Social.

A venda de até 50 milhões de barris poderia gerar uma grande receita: O petróleo venezuelano está atualmente a ser negociado a 55 dólares por barril, pelo que, se os Estados Unidos conseguirem encontrar compradores dispostos a pagar o preço de mercado, poderão obter entre 1,65 e 2,75 mil milhões de dólares com a venda.

A Venezuela acumulou reservas significativas de crude desde que os Estados Unidos iniciaram o seu embargo petrolífero no final do ano passado. Mas a entrega de tanto petróleo aos Estados Unidos pode esgotar as reservas de petróleo da própria Venezuela.

É quase certo que o petróleo provém tanto do seu armazenamento em terra como de alguns dos petroleiros apreendidos que transportavam petróleo: o país tem cerca de 48 milhões de barris de capacidade de armazenamento e estava quase cheio, de acordo com Phil Flynn, analista de mercado sénior do Price Futures Group. Os petroleiros estavam a transportar cerca de 15 milhões a 22 milhões de barris de petróleo, segundo estimativas da indústria.

Não se sabe ao certo em que período a Venezuela entregará o petróleo aos Estados Unidos.

O alto responsável da administração disse que a transferência aconteceria rapidamente porque o petróleo bruto da Venezuela é muito pesado, o que significa que não pode ser armazenado por muito tempo.

Mas o crude não se estraga se não for refinado num determinado período de tempo, ressalvou Andrew Lipow, presidente da Lipow Oil Associates, numa nota. "Está no subsolo há centenas de milhões de anos. De facto, grande parte do petróleo da Reserva Estratégica de Petróleo já existe há décadas", escreveu.