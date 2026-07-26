"Agir sozinho não funciona": a primeira guerra unipartidária dos Estados Unidos

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Os democratas estão a unir-se contra a guerra no Irão e recusam aprovar mais financiamento. Convencidos de que a opinião pública está do seu lado, acreditam que o apoio dos republicanos à estratégia de Donald Trump poderá ter custos nas eleições de novembro

Enquanto o presidente Donald Trump apela à concessão de dezenas de milhares de milhões de dólares para financiar a guerra do país contra o Irão, os democratas no Congresso transmitiram uma mensagem inequívoca - e historicamente invulgar.

Não.

A operação de Trump no Irão tornou-se agora a guerra mais partidária da história moderna dos EUA, marcando a primeira vez que um partido está disposto a rejeitar totalmente os pedidos de financiamento de guerra do comandante-chefe do país.

Os democratas estão, pela primeira vez em pelo menos um século, em total união contra uma guerra desde o início. Recusam-se a apoiar mais financiamento. Estão a votar em massa para exigir que Trump retire as tropas. Estão até a rejeitar, em protesto, uma medida política mais ampla do Pentágono - que inclui disposições na sua maioria não relacionadas com esta guerra em particular, como uma que aumentaria a remuneração das tropas.

Trata-se de uma mudança política radical em relação aos anos anteriores, quando os democratas se acobardavam perante acusações de não apoiarem as tropas americanas num conflito. Mas os congressistas do partido afirmam que a opinião pública americana, incluindo os eleitores republicanos, está do seu lado, e que o apoio do Partido Republicano à guerra será uma verdadeira linha divisória na corrida para as eleições de novembro.

"A responsabilidade é inteiramente deles", afirmou, com veemência, o representante Pat Ryan, de Nova Iorque — que cumpriu duas missões no Iraque -, referindo-se aos republicanos. "Perdemos muitos mais soldados. Eles mentiram e encobriram as baixas. Mas, a sério, o que é que estão a fazer?"

Os líderes do Partido Republicano estão furiosos, tendo o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, considerado "vergonhoso" que os democratas recusem o financiamento ao Pentágono, especialmente num contexto de preocupações com a escassez de munições e numa altura em que a administração solicitou quase 70 mil milhões de dólares adicionais em fundos de emergência para ajudar a financiar as operações militares no Irão.

"Os democratas não querem alinhar", afirmou Johnson. "Porquê? Porque têm um problema com o presidente e acham que vão tirar vantagem política com isto."

A oposição dos democratas tem várias vertentes. O partido está, de um modo geral, mais cético agora em relação a envolvimentos no estrangeiro e muito menos solidário com Israel, o principal parceiro dos EUA no Irão. Mas o partido desconfia ainda mais de Trump - especialmente em comparação com a última administração republicana em tempo de guerra - e está indignado com a forma como ele tem gerido praticamente todos os aspetos da guerra no Irão. E sentem-se encorajados pelo facto de o presidente não ter conseguido convencer o público do conflito desde o início, preparando o terreno para uma guerra que é excepcionalmente impopular apenas alguns meses após o início do conflito, apesar da concorrência feroz por esse título.

"Agir sozinho"

Liderados pelos seus veteranos militares - como Ryan, que combateu nas guerras do Médio Oriente no início dos anos 2000 -, os democratas estão agora preparados para utilizar os seus poderes limitados, enquanto minoria, para bloquear esses pedidos de financiamento até que Trump e os republicanos do Congresso possam apresentar um plano concreto para pôr fim à guerra.

E os líderes do partido, como o líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, planeiam colocar esses veteranos no centro da sua mensagem de cara para as eleições intercalares, de acordo com várias fontes a par dessas discussões.

O líder da minoria na Câmara dos Representantes, Hakeem Jeffries, fala com os jornalistas após a Câmara ter aprovado por uma margem estreita uma resolução para suspender a ação militar dos EUA no Irão, no Capitólio dos EUA, a 23 de julho (J. Scott Applewhite/AP)

"Temos de estar dispostos a apoiar as tropas… mas também há momentos em que temos de dizer que já chega", acrescentou o congressista Seth Moulton, um veterano do Corpo de Fuzileiros que foi destacado quatro vezes para o Iraque.

"É evidente que, com Trump e a sua guerra perdida no Irão, os veteranos democratas estão a dizer que já chega, e muitos colegas democratas estão a seguir o nosso exemplo", afirmou Moulton.

À medida que os EUA intensificaram os seus bombardeamentos nas últimas duas semanas e o conflito se alarga, a política em torno da guerra no Irão tornou-se mais perigosa a nível interno. Apenas 29% dos americanos apoiam a guerra, de acordo com uma recente sondagem do Washington Post-Ipsos, e até alguns republicanos reconhecem que praticamente não houve qualquer tentativa de convencer o público, ou o Congresso, da necessidade da guerra.

O congressista Don Bacon, um falcão republicano em matéria de defesa que se vai reformar da política este ano, afirmou que a culpa é de Trump por não ter conseguido convencer os democratas.

"Não creio que o presidente tenha feito um bom trabalho ao tentar obter apoio bipartidário para esta questão. Agir sozinho não resulta", advertiu Bacon, que passou 29 anos na Força Aérea, tendo desempenhado, entre outras funções, o cargo de comandante no Iraque.

Um manifestante interrompe o secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, enquanto este presta depoimento numa audiência da Comissão de Apropriações do Senado, a 21 de julho (Jacquelyn Martin/AP)

Nos cinco meses que se seguiram aos primeiros ataques aéreos dos EUA que mataram líderes iranianos, Trump e os seus responsáveis do Pentágono pouco se pronunciaram sobre os seus planos no estrangeiro, transmitindo mensagens muito contraditórias sobre os objetivos gerais. Mesmo em reuniões informativas privadas, os congressistas de alto nível não conseguiram obter respostas a perguntas básicas sobre as necessidades de financiamento ou a estratégia do Pentágono.

"A ideia de que 'não precisamos de um único democrata' não é inteligente. Porque, no fim de contas, precisamos destes tipos. Precisamos de ter uma defesa melhor para o nosso país", afirmou Bacon.

Democratas demonstram confiança na campanha

Noutro sinal da dramática mudança política desde o fim das duas últimas guerras no Médio Oriente, os democratas da Câmara dos Representantes cujos lugares estão mais ameaçados insistem que não estão preocupados com uma enxurrada de ataques do Partido Republicano por não apoiarem as tropas.

A deputada Susie Lee, que representa um círculo eleitoral disputado no Nevada, deixou claro que não apoiaria o plano do Partido Republicano para o financiamento das operações no Irão - "Não vou votar a favor" - e afirmou que a sua maior prioridade é obter informações para os seus eleitores que se encontram no ativo e que estão a ser alvo de ataques no estrangeiro.

"Tenho apoiado as despesas com a defesa. Vou continuar a apoiar essas despesas e as nossas tropas, mas não há nenhuma estratégia sobre como esta guerra vai terminar", afirmou.

Para os republicanos envolvidos em disputas eleitorais difíceis, a questão pode ser complicada. Estão a tentar alinhar-se com as forças armadas, mas também estão plenamente cientes da indignação dos eleitores face ao aumento dos preços na bomba de gasolina.

"Temos de proteger a América. Temos de proteger as tropas americanas", afirmou o senador Jon Husted, um republicano vulnerável de Ohio. "Quero que a guerra acabe, quero que a guerra termine, quero que os preços da gasolina baixem, mas também não quero enfraquecer as nossas forças armadas."

A senadora Susan Collins, a moderada do Maine cujo mandato está em risco e que se encontra numa dura batalha pela reeleição, não se comprometeu quando questionada sobre se apoiaria mais fundos, referindo que a sua Comissão de Apropriações do Senado acabara de ouvir o testemunho de líderes do Pentágono sobre o pedido de financiamento.

"Agora, a comissão vai agir conforme a sua vontade", afirmou.

Uma guerra no Médio Oriente muito diferente

Em 2007, no auge da insurgência na guerra do Iraque, a então presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, ajudou a aprovar dezenas de milhares de milhões de dólares para as duas guerras cada vez mais impopulares da administração Bush no Médio Oriente.

"Tenho a certeza de que farão campanha dessa forma", afirmou Henry Cuellar, que representa um distrito competitivo no sul do Texas e integra uma subcomissão crucial sobre despesas de defesa, referindo-se aos potenciais ataques do Partido Republicano.

Mas acrescentou: "É muito impopular. As pessoas estão a associar isso aos preços elevados da gasolina. Em parte, (Trump) fez campanha prometendo que iria pôr fim às guerras intermináveis, e aqui estamos nós."

Cerca de duas décadas depois, a antiga presidente da Câmara dos Representantes durante a guerra deixa claro que não votará a favor da guerra de Trump no Irão, de forma alguma.

"Não foi aprovada pelo Congresso. E não vemos um plano, um objetivo, uma estratégia de saída. É a abordagem mais descuidada à nossa segurança nacional que já vi", afirmou Pelosi à CNN.

Pelosi, uma liberal de São Francisco, tinha votado contra a autorização da guerra de Bush contra o Iraque em 2002. Mas cerca de 40% dos seus colegas democratas na Câmara dos Representantes apoiaram-na, assim como mais de metade dos democratas no Senado, incluindo Joe Biden, Hillary Clinton e o então representante Adam Schiff. Essa votação ocorreu após uma campanha de pressão furiosa por parte da administração Bush para convencer os congressistas a apoiar as operações, incluindo audiências públicas, sessões informativas aos membros e discursos.

A pressão para apoiar as tropas nas zonas de guerra naquela altura era tão forte que os democratas cederam repetidamente aos pedidos de financiamento da administração Bush - mesmo depois de Pelosi e o seu partido terem recuperado o controlo da Câmara dos Representantes um ano antes, com a promessa de trazer as tropas de volta a casa.

Não era a primeira vez que os democratas cediam à pressão.

Emanuel Cleaver, um democrata sénior do Missouri, recordou ter assistido, quando era criança, ao então presidente Richard Nixon passar anos a tentar convencer o público da necessidade da guerra do Vietname.

Essa estratégia de persuasão acabou por falhar. Mas, argumentou Cleaver, Nixon e o seu braço direito, Henry Kissinger, pelo menos "pareciam estratégicos". Os democratas no Congresso continuaram a financiar a guerra até ao fim.

No entanto, no que diz respeito às operações de Trump no Irão, não houve qualquer votação para entrar em guerra. O presidente não apresentou qualquer argumentação aos eleitores nem ao Congresso.

"Ninguém gosta disso"

E o apoio está a diminuir, mesmo no próprio partido de Trump.

"Acho que 95% de todas as pessoas naquela sala ali percebem que isto é um erro e que não há saída", disse Cleaver, acenando com a cabeça na direção da Câmara dos Representantes, onde todos os democratas - e um punhado de republicanos - tinham acabado de votar a favor de pôr fim à guerra de Trump no Irão.

A caminho da Câmara dos Representantes naquele dia, Cleaver percorreu os corredores com um colega republicano, cujo nome se recusou a revelar, mas que, segundo ele, se queixava em particular da guerra.

"Ele dizia: 'Isto é uma loucura absoluta.' Ninguém gosta disto. Nem mesmo os que vão apoiar o projeto de lei o querem. Eles percebem que isto é um atoleiro", afirmou Cleaver.

O senador Rand Paul, do Kentucky, é um dos poucos republicanos que o diz em voz alta.

"A guerra no Irão não tem sido um sucesso. Tenho-me oposto à guerra no Irão desde o início", afirmou Paul. "Penso que, sob qualquer ponto de vista objetivo, estamos em pior situação, estamos visivelmente em pior situação do que estávamos antes da guerra."

Quando questionado se os republicanos iriam sofrer um revés nas urnas em novembro, Paul respondeu com ar impassível.

"Provavelmente".