Governo dos Estados Unidos erra localização de todos os países de África em mapa levado a conferência sobre SIDA

João Sundfeld , JS
Há 31 min
Donald Trump (CNN)
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País esteve na conferência Aids 2026, realizada no Rio de Janeiro, e errou onde ficam Nigéria, Moçambique, Uganda, Costa do Marfim, Malawi e Camarões

Os Estados Unidos fizeram uma apresentação na conferência Aids 2026, realizada no Rio de Janeiro, para explicar as novas políticas de saúde pública do país. Como material de apoio, foi levado um mapa do continente africano. No entanto, esta solução pouco ajudou a compreensão de quem assistia à palestra, uma vez que o Departamento de Estado errou a localização de todos os países destacados, noticiou a Reuters.

Entre os territórios localizados em África, os EUA optaram por enfatizar ações relacionadas com Nigéria, Moçambique, Uganda, Costa do Marfim, Malawi e Camarões. Em cada um, o mapa destaca uma quantia monetária relacionada com o investimento realizado pelo país norte-americano.  

O problema é que nenhum foi colocado no local correto dentro do continente - sendo que alguns aparecem em fronteiras que não existem. Por exemplo, a Nigéria, país que conta com um extenso litoral, está identificada no meio do deserto do Saara, numa região que parece pertencer a países como Níger e Argélia; Moçambique é mostrado onde são partes da Etiópia e do Quénia, e Costa do Marfim, que fica no lado ocidental do continente, aparece próxima à costa oriental, mas sem acesso ao litoral.

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O orador que representou os EUA na conferência foi Jeff Graham, principal enviado do governo Trump para a saúde e responsável pela iniciativa conhecida como Plano de Emergência do Presidência para o Alívio da SIDA. O responsável, porém, não comentou o assunto publicamente. 

Na imagem, é possível identificar que a infografia foi realizada com o auxílio de uma Inteligência Artificial da OpenAI, que não se pronunciou. O Departamento de Estado, por sua vez, diz ter “responsabilidade total” sobre os erros. Mesmo assim, o governo norte-americano garante que a conferência foi “construtiva” e que está empenhado em combater a SIDA.  

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Temas: Estados Unidos Governo trump Trump Africa Geografia
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