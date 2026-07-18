Só no Michigan, esta bactéria infetou mil pessoas e está a propagar-se. Saiba como lidar com ela

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Trata-se de uma infeção que costuma ocorrer durante os meses quentes do verão

Está com uma infecção intestinal chata que não passa? Pode tratar-se de ciclosporíase, uma infeção parasitária que provoca semanas de diarreia debilitante, cólicas e inchaço.

Esta infeção tende a ocorrer durante os meses quentes de verão, mas vários estados dos EUA estão a registar aumentos no número de casos superiores ao que seria de esperar nesta altura do ano.

As autoridades de saúde federais afirmam estar a registar um número de casos de ciclosporíase superior ao esperado, espalhados por vários estados. Pode ser que nem todas tenham a mesma origem.

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA e a Administração de Alimentos e Medicamentos têm vindo a investigar vários surtos de casos em Illinois, na cidade de Nova Iorque, no estado de Nova Iorque, na Pensilvânia e no Texas, que parecem estar associados a restaurantes de cozinha mexicana, a uma cadeia de supermercados e a um evento com serviço de catering, de acordo com um e-mail enviado pelos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA a parceiros estaduais e locais, a que a CNN teve acesso.

A rede de Resposta e Avaliação Coordenadas a Surtos da FDA está a realizar investigações de rastreio sobre cebolas brancas e verdes, pepinos e coentros, num esforço para identificar as possíveis fontes, segundo o e-mail.

O CDC afirma que, neste momento, não há indícios que sugiram que estes surtos anteriores façam parte de um surto que abranja vários estados.

Foram identificados pelo menos mais oito surtos de ciclosporíase no Alabama, no Kentucky, no Michigan, no Ohio, na Pensilvânia, no Tennessee, na Virgínia e na Virgínia Ocidental. No entanto, as entrevistas aos casos ainda estão pendentes e estas investigações encontram-se ainda numa fase inicial, afirmou o CDC. A agência tenciona atualizar o site sobre a ciclosporíase ainda esta semana.

O maior destes surtos parece situar-se no Michigan. O estado afirma que, normalmente, regista cerca de 50 casos de ciclosporíase por ano. Desde 22 de junho, já se registaram quase 1 000 casos, o que aponta para um surto com uma origem comum. Mais de três dúzias destes doentes foram hospitalizados, segundo Caitlin Rivers, epidemiologista e investigadora sénior do Centro de Segurança Sanitária da Universidade Johns Hopkins.

Segundo o estado de Ohio, desde o início do ano que foram registados 177 casos de ciclosporíase, dos quais 171 ocorreram em junho, na sua maioria a partir de 20 de junho. O estado de Nova Iorque afirma ter registado 112 casos este ano– fora da cidade de Nova Iorque–, dos quais 107 foram notificados desde 1 de maio.

Estão em curso investigações para apurar as causas, mas o processo poderá ser moroso.

Isso deve-se ao facto de se saber pouco sobre a ciclosporíase, em comparação com agentes patogénicos como a salmonela e a E. coli, afirmou a Jennifer McEntire, microbiologista e fundadora e diretora executiva da Food Safety Strategies, empresa que presta consultoria a clientes sobre como lidar com a ciclosporíase.

“É muito estranho e, obviamente, tal como este ano, está a manifestar-se de uma forma muito desagradável”, afirma.

"A Cyclospora é um caso estranho"

A ciclosporíase, causada pelo parasita cyclospora cayetanensis, é especialmente difícil de atribuir a uma única fonte, explica Max Teplitski, que já dirigiu a Divisão de Segurança Alimentar do Departamento de Agricultura dos EUA e é atualmente diretor científico da Associação Internacional de Produtos Frescos.

Teplitski co-presidiu recentemente um comité consultivo encarregado pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) de investigar as razões pelas quais os surtos de ciclosporíase têm vindo a aumentar de forma constante nos Estados Unidos nos últimos anos.

“A Cyclospora é um caso estranho”, diz.

No caso de alguns agentes patogénicos de origem alimentar, como a E. coli e a salmonela, os cientistas podem sequenciar, ou seja, analisar, o seu ADN para comparar uma estirpe que está a causar doenças nas pessoas com uma estirpe que está a contaminar os alimentos ou a água.

É através desta correspondência genética que os cientistas, muitas vezes, detetam, logo à partida, surtos de doenças de origem alimentar. Uma rede nacional de laboratórios de vigilância denominada PulseNet sequencia constantemente os genes das bactérias que causam doenças nas pessoas, para que seja possível comparar as “impressões digitais” de ADN dos casos quase em tempo real. Quando as impressões digitais coincidem em vários casos em diferentes estados, os cientistas sabem que devem procurar uma origem comum.

No entanto, a correspondência genética só funciona porque a composição genética de uma determinada estirpe de E. coli ou de salmonela sofre alterações mínimas à medida que se transmite dos alimentos para nós ou de pessoa para pessoa. As cartas com as suas instruções têm sempre o mesmo conteúdo, pelo que é bastante fácil acompanhá-las.

No caso da ciclosporíase, não funciona exatamente da mesma forma, alerta McEntire.

“No que diz respeito aos agentes patogénicos bacterianos, a tecnologia está bastante desenvolvida e os organismos são, na verdade, muito, muito simples. É como comparar a leitura de um livro infantil com a leitura de “Guerra e Paz” - sendo a ciclosporíase o “Guerra e Paz”, compara McEntire.

“São todas letras do alfabeto, mas não são a mesma coisa”, diz.

A ciclosporíase é uma infeção intestinal causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis. Aqui está a imagem, observada ao microscópio numa lâmina. Melanie Moser/CDC/DPDx

Como estes parasitas têm relações sexuais (falaremos mais sobre isso mais tarde) e trocam fragmentos do seu ADN para se reproduzirem, a sua descendência partilha genes das suas partes masculinas e femininas, o que significa que os seus genes apresentam grandes diferenças de uma geração para a outra, tornando a árvore genealógica mais difícil de acompanhar, explica Teplitski.

Ao longo dos últimos cinco anos, mais ou menos, diz McEntire, os cientistas do CDC “realizaram um trabalho incrível”, pelo que agora podem recorrer à genotipagem para classificar as pessoas em grupos aproximados e identificar aquelas que têm uma “cepa” de Cyclospora em comparação com outra. Mas afirma que a fiabilidade desses testes não é a mesma que a das investigações sobre outros tipos de agentes patogénicos de origem alimentar.

Os cientistas do CDC estão a utilizar a genotipagem para ajudar a rastrear surtos de ciclosporíase. No entanto, a resolução de um surto continua a depender, em grande medida, do trabalho de investigação no terreno realizado pelos epidemiologistas, que acompanham cada pessoa com diagnóstico confirmado de infeção por Cyclospora.

Fazem uma série de perguntas detalhadas sobre o que a pessoa doente comeu e a que horas. Como as pessoas não são muito boas a lembrar-se de tudo o que possam ter comido ao pequeno-almoço há uma semana, também podem analisar dados de recibos de supermercado e compras com cartão de crédito para ajudar a preencher as lacunas. É um trabalho meticuloso.

Normalmente, estes questionários centram-se na alimentação. Teplitski aponta que espera que os investigadores estejam também a analisar fontes de água como lagos e parques aquáticos.

“Esperamos sinceramente que eles voltem e perguntem aos seus doentes: “E quanto às atividades recreativas?” “E quanto a outros tipos de exposição à água de poço?”, pergunta. “Todas estas são fontes diferentes dos mesmos parasitas.”

O que provoca a ciclosporíase?

A ciclosporíase é causada por um parasita unicelular que se transmite através das fezes humanas. As pessoas contraem a doença ao ingerir alimentos ou água contaminados, normalmente ao nadar ou ao consumir produtos agrícolas crus.

Os produtos hortícolas difíceis de lavar bem, como os frutos silvestres e as ervas aromáticas frescas, são uma fonte comum, tal como as piscinas, os lagos, os parques aquáticos infantis e os parques aquáticos.

Framboesas: 12 surtos

Manjericão: 11 surtos

Misturas para salada (incluindo tabuleiros de vegetais e salada de repolho): 8 surtos

Coentros: 6 surtos

Misturas de bagas/frutas: 6 surtos

Alface: 2 surtos

Ervilhas: 2 surtos

Assim que alguém ingere os oócitos, ou a fase do parasita semelhante a um ovo, desenrola-se nos intestinos um enredo digno de um filme da série “Alien”.

Em primeiro lugar, diferenciam-se em formas masculinas e femininas, têm relações sexuais e reproduzem-se. (Sim, tudo isto acontece no teu intestino.) Os seus oocistos, ou ovos, penetram então na parede intestinal, onde destroem as células e são eliminados de volta para o ambiente quando fazemos as necessidades.

Quando o tempo está quente, crescem e amadurecem fora do corpo durante várias semanas, antes de produzirem mais esporos prontos para infetar outra pessoa.

Como os esporos precisam de tempo para amadurecer fora do corpo, as pessoas normalmente não transmitem o parasita a outras pessoas com quem vivem ou trabalham. A transmissão tende a ocorrer de forma mais indireta.

Quais são os sintomas da ciclosporíase?

Os sintomas de uma infeção por Cyclospora "são um pouco diferentes dos que se observam, por vezes, com a Salmonella ou a E. coli", afirma a Rebecca Schein, especialista em doenças infecciosas do Michigan State University Health Care.

Às vezes, as pessoas ficam com febre, disse ela, mas não é algo especialmente comum.

“É apenas mais uma diarreia muito líquida.” “Mais de três vezes por dia e, depois, sinto-me um pouco inchada, cheia e desconfortável”, diz Schein. “É como se tivesses acabado de comer o jantar de Ação de Graças, mas todos os dias.”

Mesmo as pessoas saudáveis podem ver esta infecção intestinal prolongar-se por semanas.

“Se tiver um sistema imunitário normal, acabará por desaparecer, mas isso pode demorar seis semanas”, refere Schein. Os sintomas também podem aparecer e desaparecer.

As pessoas com o sistema imunitário enfraquecido podem ver os seus sintomas persistirem.

Nesses casos, “os sintomas não desaparecerão enquanto não se tratar a doença”, afirma Schein.

Como é diagnosticada a ciclosporíase?

Normalmente, quando os médicos procuram a causa de uma infecção intestinal, analisam as fezes do doente através de um teste multiplex, um único exame laboratorial que deteta vários agentes patogénicos ao mesmo tempo.

A Cyclospora não consta desses painéis.

“Pode passar facilmente despercebido se não se fizer o exame certo, e essa é, de certa forma, uma das partes mais difíceis disto tudo”, aponta Schein. Os médicos têm de solicitar um tipo específico de exame que requer uma coloração especial que torna os ovos do parasita de cor rosa vivo ou laranja, para que possam ser observados ao microscópio.

O Departamento de Serviços de Saúde do Estado do Texas publicou, em maio, um aviso de saúde a alertar que, uma vez que os ovos são eliminados do organismo de forma irregular, os médicos podem ter de realizar até três testes, com intervalos de 24 horas entre eles, para estabelecer um diagnóstico preciso.

Como se trata a ciclosporíase?

Uma vez diagnosticada a infeção, o tratamento é relativamente simples, diz Schein.

O parasita é tratado com uma combinação de antibióticos denominada trimetoprim-sulfametoxazol, que é comercializada sob as marcas Bactrim e Septra. Um tratamento dura normalmente entre sete e dez dias, embora as pessoas com imunidade reduzida possam ter de o prolongar.

A razão pela qual um antibiótico é eficaz contra um parasita, explicou Schein, é que interfere na capacidade da Cyclospora de utilizar o folato para produzir energia. Também é eficaz contra outros tipos de parasitas.

Se tiver tido diarreia que se prolongue por mais de três a cinco dias - ou por mais de dois dias, caso resida numa zona próxima de um surto conhecido -, é importante fazer o teste, afirma Schein.

“A recomendação é tratar as pessoas que têm ciclosporíase, porque a doença pode prolongar-se por muito tempo, é muito incómoda e pode… propagar-se pelo ambiente se não for tratada”, diz.

É possível eliminar a ciclosporíase lavando os produtos hortícolas?

Em 2021, investigadores na Noruega estudaram esta questão, contaminando mirtilos e framboesas com três tipos de parasitas: Cyclospora, Cryptosporidium e Giardia. Depois, lavaram os frutos de três maneiras diferentes.

O primeiro método consistia em colocar os frutos num coador e lavá-los em água da torneira durante um minuto. O segundo consistia em encher um escorredor de saladas com água e mergulhar os frutos silvestres durante um minuto, mexendo-os com a mão, antes de os escorrer e centrifugá-los durante 10 segundos. Por fim, misturaram uma parte de vinagre com três partes de água numa tigela suficientemente grande para cobrir os frutos silvestres e mexeram à mão durante um minuto, antes de os enxaguar e escorrer.

Num estudo, uma lavagem cuidadosa removeu a maioria, mas não a totalidade, dos ovos de Cyclospora presentes nas framboesas. Steven Robinson Pictures/Moment RF/Getty Images

Aprenderam algumas coisas. Foi mais fácil limpar os mirtilos, de superfície lisa, do que as framboesas, cuja superfície é irregular e ligeiramente felpuda, uma constatação que ajuda a explicar por que razão as framboesas lideram a lista de alimentos associados a surtos.

Outra coisa curiosa foi que a Cyclospora parecia ser extremamente pegajosa. Foi mais difícil remover os seus ovos das framboesas do que o Cryptosporidium e a Giardia.

Por fim, o enxaguamento com água e vinagre removeu mais parasitas das framboesas do que o enxaguamento apenas com água corrente. Foi um pouco mais eficaz do que o método do centrifugador de saladas, mas não foi suficiente para fazer uma diferença significativa nos resultados.

Os métodos com o centrifugador de saladas e com vinagre revelaram-se igualmente eficazes, removendo a maior parte dos ovos de Cyclospora, mas, mesmo assim, alguns permaneceram na fruta. No entanto, não é claro se esses resíduos seriam suficientes para causar mal-estar a alguém.

Conclusão: lavar os produtos hortícolas é sempre uma boa prática para evitar que quaisquer micróbios possam entrar na sua cozinha.

A FDA dá algumas dicas sobre como manusear e limpar produtos hortícolas frescos: