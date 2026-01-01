EUA destroem 35 embarcações e provocam mais de 100 mortos em operações antidroga nos últimos 5 meses

Agência Lusa , JGR
1 jan, 18:55
Petroleiro capturado na Venezuela (Fonte: Secretary Kristi Noem no X)

A administração liderada pelo Presidente Donald Trump, que considera os cartéis de droga latino-americanos como organizações terroristas e lhes declarou um "conflito armado direto", justifica as operações militares das tropas norte-americanas em águas internacionais

Os Estados Unidos afirmaram ter destruído pelo menos 35 embarcações e causado mais de cem mortes nas Caraíbas e no Pacífico em operações de combate ao tráfico de droga, que se prolongaram durante os últimos cinco meses.

A administração liderada pelo Presidente Donald Trump, que considera os cartéis de droga latino-americanos como organizações terroristas e lhes declarou um "conflito armado direto", justifica as operações militares das tropas norte-americanas em águas internacionais.

Em agosto, ordenou o envio de navios de guerra para as Caraíbas, tendo como foco principal a Venezuela, e posteriormente estendeu a ofensiva ao Oceano Pacífico, envolvendo a Colômbia e rotas marítimas junto à sua costa.

Tanto o Governo de Nicolás Maduro na Venezuela como o de Gustavo Petro na Colômbia — ambos acusados por Trump de terem ligações ao narcotráfico — denunciaram estes ataques como assassinatos e execuções extrajudiciais.

A ONU, por sua vez, alertou que estas ações constituem violações do direito internacional e apelou aos Estados Unidos para que as suspendam.

A escalada coincide com o aumento do escrutínio no Congresso dos EUA sobre a legalidade destas operações, especialmente após o ataque de 02 de setembro, quando um atentado bombista matou dois sobreviventes, um ato que os especialistas descreveram como um possível crime.

Os EUA anunciaram hoje ter lançado na quarta-feira um novo ataque também em águas internacionais, sem dar mais detalhes, no qual morreram cinco pessoas.

