Casal de influencers escala Empire State Building com faixa negra. No topo, houve pedido de casamento (e depois foram presos)

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Os dois alpinistas são o casal de influencers Angela Nikolau e Ivan Beerkus com mais de um milhão de seguidores no Instagram

Duas pessoas que escalaram até ao topo da antena do Empire State Building, em Nova Iorque, durante a tarde desta quarta-feira. Acabaram por ser detidas pela autoridades norte-americanas, segundo o Departamento de Polícia de Nova Iorque.

O casal de mascarados parecia estar a trocar alianças no topo do edifício, o que se confirmou com as publicações feitas no Instagram. Angela Nikolau, que já foi identificada como uma dos dois alpinistas, publicou fotos e um vídeo da aventura no Instagram, incluindo uma imagem do seu anel de noivado com a cidade ao fundo.

A conta de Angela Nikolau apresenta dezenas de publicações que mostram a influencer e o seu colega alpinista Ivan Beerkus a posar no topo de vários edifícios e estruturas altas.

Uma publicação fixada no topo da sua página promove Skywalkers: A Love Story, um documentário da Netflix de 2024. A descrição do documentário feita pela Netflix refere-se ao casal como "influenciadores audaciosos", que "arriscam a sua liberdade amorosa e as suas vidas para escalar um mega arranha-céus".

Na tarde de quarta-feira, no topo da antena, o casal desfraldou uma faixa com a seguinte mensagem: “Quando o poder do amor derrota o amor pelo poder, o mundo conhece a paz”., segundo vídeos e imagens do local.

O antigo vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, explicaà CNN que esta manobra perigosa colocou as autoridades municipais e policiais, bem como os proprietários do edifício, numa "situação difícil".

"Vão ter de fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que estas pessoas sejam processadas por todas as acusações que se justifiquem, porque não podem correr o risco de que outras pessoas vejam isto e decidam também tentar fazer o mesmo", afirma McCabe.

"A última coisa que as pessoas responsáveis pelo Empire State Building querem é transformar este local num alvo para esse tipo de atividade, porque, em última análise, isso acabará por resultar numa tragédia."

"O perigo aqui, a imprudência, é óbvio e nunca é demais salientá-lo", acrescenta Andrew McCabe. Não ficou claro como é que os dois conseguiram chegar ao cume deste marco histórico de 1 454 pés.

Ainda assim, de acordo com a polícia de Nova Iorque, as acusações ainda não foram apresentadas e a investigação continua em curso.

A antena no topo do Empire State Building transmite sinais de radiodifusão para praticamente todas as estações de televisão e rádio locais de Nova Iorque.