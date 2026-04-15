EUA atacam nova embarcação no Pacífico e causam quatro mortos

Agência Lusa , AM
Há 46 min
SOUTHCOM

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas

Os Estados Unidos afirmaram ter destruído uma nova embarcação supostamente ligada ao tráfico de droga em águas internacionais do Pacífico, num ataque que causou a morte de quatro pessoas.

O Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, anunciou o resultado da operação na rede social X, acompanhado de um vídeo.

Na segunda-feira, o exército norte-americano comunicou outro ataque, no qual morreram duas pessoas.

Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.

A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.

Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.

Padre americano acusa Trump de "vaidade, insanidade e idolatria" por comparação com Jesus

Há 47 min

Governo Trump quer anulação de condenações pelo ataque ao Capitólio

Há 54 min
04:27

Hegseth justifica a guerra contra o Irão com Deus. "Não é de admirar que o Papa se tenha insurgido"

Ontem às 22:58
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Ontem às 06:30

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Ontem às 07:00

Euromilhões: esta é a chave que vale 115 milhões

Ontem às 20:26

Universidade russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Ontem às 12:19

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

13 abr, 18:17

Há um novo parque de estacionamento em Lisboa com quase 400 lugares - e é gratuito, mas só para alguns

Ontem às 13:30

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Ontem às 00:32

PODCAST | Fúria Épica

Há 1h e 17min

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Ontem às 12:19

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00