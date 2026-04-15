Governo Trump quer anulação de condenações pelo ataque ao Capitólio

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Assim que regressou à Casa Branca, no seu primeiro dia, Trump perdoou o antigo presidente dos Proud Boys, Enrique Tarrio

O Departamento de Justiça dos EUA solicitou na terça-feira a um tribunal de recurso federal a anulação das condenações de conspiração para sedição dos líderes dos Proud Boys e dos Oath Keepers sentenciados a prisão pelo ataque ao Capitólio.

Os chefes destes grupos de extrema-direita foram condenados no seguimento deste ataque há cinco anos, que visava manter Donald Trump na Casa Branca.

Este já comutou as sentenças a prisão de vários líderes dos Proud Boys e dos Oath Keepers em janeiro, no que foi um alargado ato de clemência ao envolver os mais de 1.500 acusados pelo ataque, realizado em 06 de janeiro de 2021.

O pedido do Departamento de Justiça vai mais além e visa a anulação das condenações, designadamente dos líderes dos grupos envolvidos, incluindo o fundador dos Oath Keepers, Stewart Rhodes.

Este tinha sido sentenciado a 18 anos de prisão, um dos condenados pelo ataque que visava impedir a transferência pacífica dos poderes presidenciais para Joe Biden, depois de este ter ganho em 2020 as eleições a Trump.

Agora, assim que regressou à Casa Branca, no seu primeiro dia, Trump perdoou o antigo presidente dos Proud Boys, Enrique Tarrio.