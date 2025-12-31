Governo Trump congela verbas para creches no Minnesota após série de fraudes

Agência Lusa , MM
31 dez 2025, 11:53
Donald Trump (Fonte: Getty)

Foi ainda criada uma linha direta e um endereço de e-mail para denúncias de fraude

O Governo norte-americano liderado por Donald Trump anunciou, na terça-feira, o congelamento das verbas para as creches no Minnesota, após uma série de fraudes nos últimos anos naquele Estado.

O diretor interino dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês), Jim O'Neill, anunciou na rede social X que a medida é uma resposta à "fraude flagrante que parece estar a escalar no Minnesota e em todo o país".

"Fechamos a torneira do dinheiro e estamos a combater as fraudes", frisou, citado pela agência Associated Press (AP).

O'Neill referiu que todos os pagamentos feitos através da Administração para Crianças e Famílias, uma agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, exigirão "justificação e um recibo ou prova em fotografia" antes do envio do dinheiro.

Foi ainda criada uma linha direta e um endereço de e-mail para denúncias de fraude, acrescentou.

O anúncio surge após anos de investigação que começaram com o esquema de 300 milhões de dólares (255 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) na organização sem fins lucrativos Feeding Our Future, pelo qual 57 arguidos no Minnesota foram condenados.

Os procuradores afirmaram que a organização estava no centro do maior esquema de fraude relacionado com a covid-19 do país, quando os arguidos exploraram um programa estadual financiado pelo governo federal, destinado a fornecer alimentos às crianças.

Um procurador federal alegou, no início de dezembro, que metade ou mais dos cerca de 18 mil milhões de dólares (15,3 mil milhões de euros) em fundos federais que apoiaram 14 programas no Minnesota desde 2018 podem ter sido desviados.

A maioria dos arguidos são norte-americanos de origem somali, segundo a acusação.

O'Neill criticou ainda um 'influencer' de direita que publicou um vídeo na sexta-feira alegando ter descoberto que as creches geridas por residentes somalis em Minneapolis cometeram fraudes que totalizam até 100 milhões de dólares (85 milhões de euros).

O responsável do CDC disse ter exigido que o governador do Minnesota, Tim Walz, apresente uma auditoria a estas creches, incluindo registos de assiduidade, licenças, queixas, investigações e inspeções.

Walz, o candidato democrata à vice-presidência em 2024, afirmou que a fraude não será tolerada e que o seu executivo "continuará a trabalhar com os parceiros federais para garantir que a fraude é interrompida e os burlões são presos".

O governador frisou que uma auditoria prevista para o final de janeiro deverá fornecer um panorama mais preciso da extensão da fraude.

A congressista democrata Ilhan Omar, a mais proeminente norte-americana de origem somali no Minnesota, pediu que as pessoas não culpem toda uma comunidade pelas ações de um grupo relativamente pequeno.

Temas: Estados unidos Donald Trump Creches Jim O'Neill Minnesota

