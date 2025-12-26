EUA realizaram “numerosos ataques” mortais contra Estado Islâmico na Nigéria

CNN Portugal , AM com Lusa - notícia atualizada às 6:47
26 dez 2025, 05:53

At the direction of the President of the United States and the Secretary of War, and in coordination with Nigerian authorities, U.S. Africa Command conducted strikes against ISIS terrorists in Nigeria on Dec. 25, 2025, in Sokoto State.

The command’s initial assessment is that multiple ISIS terrorists were killed in the ISIS camps.

“U.S. Africa Command is working with Nigerian and regional partners to increase counterterrorism cooperation efforts related to on-going violence and threats against innocent lives,” said Gen. Dagvin Anderson, commander, U.S. Africa Command. “Our goal is to protect Americans and to disrupt violent extremist organizations wherever they are.”

U.S. Africa Command will continue to assess the results of the operation and will provide additional information as appropriate. Specific details about the operation will not be released in order to ensure operational security.”

Donald Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos realizaram “numerosos ataques” mortais contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.

Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

“Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite (quinta-feira) pagaram”, declarou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, acrescentando que “o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer”.

A publicação de Trump não inclui informações sobre como foi a ofensiva levada a cabo e quais os seus efeitos, e a Casa Branca não forneceu, até agora, pormenores adicionais.

“Esta noite, sob as minhas ordens como Comandante-Supremo [das Forças Armadas], os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a Escumalha Terrorista do EI no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, a níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos!”, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social.

Em comunicado, o Comando Africano dos EUA diz que atacou o estado de Sokoto "sob a direção do Presidente dos Estados Unidos e do Secretário de Guerra, e em coordenação com as autoridades nigerianas".

“O Comando Africano dos EUA está a trabalhar com parceiros nigerianos e regionais para aumentar os esforços de cooperação antiterrorista relacionados com a violência em curso e as ameaças contra vidas inocentes”, disse o General Dagvin Anderson, comandante do Comando Africano dos EUA. “O nosso objetivo é proteger os americanos e desmantelar as organizações extremistas violentas onde quer que estejam.”

Segundo o comunicado, "a avaliação inicial do comando é que vários terroristas do ISIS foram mortos nos campos do ISIS".

No mês passado, Trump disse que tinha ordenado ao Pentágono que começasse a planear uma potencial ação militar na Nigéria, na sequência de denúncias de perseguição de cristãos.

O Departamento de Estado anunciou então, nas últimas semanas, que iria restringir os vistos para nigerianos e seus familiares envolvidos em assassínios em massa e violência contra cristãos no país da África Ocidental.

Os Estados Unidos designaram recentemente a Nigéria como “país de particular preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional.

E na quinta-feira à noite, Trump vincou: “O nosso país não permitirá que o terrorismo radical islâmico prospere”.

Temas: Estados Unidos Donald Trump Estado Islâmico Ataques

Europa

Parece um filme de ação com coprodução dos EUA e do Reino Unido - mas é um acontecimento real: a captura do "enorme e enferrujado" navio Marinera

Ontem às 23:55
02:32

"A minha família já perdeu a esperança de que eu regresse vivo": soldados ucranianos no Donbass desesperam com situação "mais difícil" no terreno

Ontem às 23:14

Uma morte, roubos e temperaturas negativas: Berlim sofreu o apagão mais longo da história da cidade no pós-guerra

Ontem às 18:34

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33
Mais Europa

Mais Lidas

Corpo de Maycon Douglas encontrado em praia da Nazaré

Ontem às 15:27

Wegovy em comprimido começa a ser vendido esta semana. Fármaco será mais barato do que os tratamentos injetáveis para a obesidade

6 jan, 16:23

Rússia ofereceu-se para trocar Venezuela pela Ucrânia em 2019. "Um acordo muito estranho", disseram então os EUA

Ontem às 10:40

Rússia envia submarino e navio de guerra para escoltar petroleiro perseguido pelos EUA

Ontem às 12:33

Homem morre no Seixal depois de quase três horas à espera do INEM

Ontem às 07:13

As quatro famílias mais ricas de Portugal têm um património de quase 15 mil milhões de euros

6 jan, 20:00

Tracking Poll, dia 3: Cotrim isola-se em terceiro num dia com três ultrapassagens

Ontem às 20:27

Tracking Poll, dia 2: Seguro lidera, Ventura sobe e Cotrim agarra Gouveia e Melo (mas eleitores acham que Mendes é que vai ganhar)

6 jan, 20:02

Resultado final: Benfica 1-3 Braga

Ontem às 19:38

Maduro e a mulher bateram com a cabeça em porta blindada ao tentar fugir das forças norte-americanas

Ontem às 08:46

O mundo entrou em alerta e o maior aviso é para a Europa (que num cenário radical fica como a Ucrânia em 2014)

Ontem às 07:00

EUA apreendem petroleiro de bandeira russa ligado à Venezuela

Ontem às 13:41