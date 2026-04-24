Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Pentágono admite suspensão de Espanha da NATO após tensão com aliados

CNN Portugal , MM
Há 44 min
Imagem do Pentágono captada de um Air Force One, em março de 2022. (AP Photo/Patrick Semansky)

Um e-mail interno do Pentágono apresenta opções para os Estados Unidos punirem os aliados da NATO que não apoiaram as operações norte-americanas no Irão

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Pentágono sugere a suspensão de Espanha da NATO, avança a agência Reuters, que cita uma fonte oficial norte-americana. A fonte refere a existência de um email interno do Departamento de Defesa dos EUA que apresenta opções para os Estados Unidos punirem os aliados da NATO que não apoiaram as operações norte-americanas no Irão, incluindo a expulsão de Espanha e a revisão da posição norte-americana perante uma reivindicação britânica acerca das Ilhas Malvinas.

As opções políticas estão detalhadas numa nota que expressa frustração com a aparente relutância ou recusa de alguns aliados em conceder aos Estados Unidos direitos de acesso, base e sobrevoo - conhecidos como ABO - para a guerra contra o Irão, disse à Reuters a fonte, que pediu anonimato.

O e-mail afirmava que o ABO é “apenas a base mínima absoluta para a NATO”, segundo o responsável, que acrescentou que as opções estavam a circular nos altos escalões do Pentágono. Uma das opções no e-mail prevê a suspensão de países “difíceis” de cargos importantes ou de prestígio na NATO, disse o responsável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O presidente Donald Trump criticou duramente os aliados da NATO por não terem enviado as suas marinhas para ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, que foi fechado ao tráfego marítimo global após o início da guerra aérea a 28 de fevereiro. Trump declarou ainda que está a considerar a retirada da aliança.

De acordo com a fonte citada pela Reuters, o email não sugere que os EUA saiam da organização e também não propõe o encerramento de bases na Europa.

Questionado sobre o e-mail, o secretário de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, respondeu: “Como disse o presidente Trump, apesar de tudo o que os Estados Unidos fizeram pelos nossos aliados da NATO, eles não estiveram lá para nos apoiar”.

“O Departamento de Guerra garantirá que o presidente tenha opções credíveis para assegurar que os nossos aliados deixem de ser um tigre de papel e, em vez disso, cumpram a sua parte. Não temos mais comentários sobre quaisquer deliberações internas nesse sentido”, afirmou Kingsley Wilson.

A guerra dos EUA e de Israel contra o Irão levantou sérias questões sobre o futuro do bloco de 76 anos e provocou uma preocupação sem precedentes de que os EUA possam não vir em auxílio dos aliados europeus caso estes sejam atacados, afirmam analistas e diplomatas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Reino Unido, a França e outros países afirmam que aderir ao bloqueio naval dos EUA equivaleria a entrar na guerra, mas que estariam dispostos a ajudar a manter o Estreito aberto assim que houvesse um cessar-fogo duradouro ou o conflito terminasse.

Temas: Estados unidos Departamento de defesa Pentágono Europa Espanha
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

E.U.A.

Pentágono admite suspensão de Espanha da NATO após tensão com aliados

Há 44 min

O que quer dizer Trump quando avisa: “Não me apressem” em relação ao Irão?

Há 45 min

Militar das forças especiais dos EUA envolvido na captura de Maduro detido após ganhar 400 mil dólares em apostas sobre operação

Hoje às 00:30

Trump diz que o regime do Irão está fragmentado. A realidade é mais complicada

Ontem às 20:35
Mais E.U.A.

Mais Lidas

Exclusivo. Roubaram‑lhe a carteira em Lisboa e acabou com uma dívida de 300 mil euros e vários processos-crime

Ontem às 21:18

Há mães solteiras a perder o abono de família por irem morar para casa dos pais. "Se ficasse na rua mantinha o apoio"

Ontem às 07:00

Português detido em Singapura com mais de 36 kg de canábis. Pode ser condenado à pena de morte

22 abr, 16:24

Ataque de cão na Amadora obriga PSP a disparar para travar agressão. Vítima em estado grave

Ontem às 12:30

Militar das forças especiais dos EUA envolvido na captura de Maduro detido após ganhar 400 mil dólares em apostas sobre operação

Hoje às 00:30

Coimbra: PJ detém técnico de sangue suspeito de contaminar produtos e cometer peculato

Ontem às 09:26

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

21 abr, 16:51

Ex-funcionário apanhado com 278 obras de arte após morte de patrão americano. PJ encontra quadros de Picasso e Miró e artefactos a. C.

Ontem às 20:05

Saab pode abrir linha de montagem em Portugal do caça "feito à medida" para combater a Rússia

Ontem às 18:34

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Inspetores do Ministério Público puxam as orelhas ao procurador Rosário Teixeira

Ontem às 17:07

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

21 abr, 11:54