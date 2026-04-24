Pentágono admite suspensão de Espanha da NATO após tensão com aliados

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Um e-mail interno do Pentágono apresenta opções para os Estados Unidos punirem os aliados da NATO que não apoiaram as operações norte-americanas no Irão

O Pentágono sugere a suspensão de Espanha da NATO, avança a agência Reuters, que cita uma fonte oficial norte-americana. A fonte refere a existência de um email interno do Departamento de Defesa dos EUA que apresenta opções para os Estados Unidos punirem os aliados da NATO que não apoiaram as operações norte-americanas no Irão, incluindo a expulsão de Espanha e a revisão da posição norte-americana perante uma reivindicação britânica acerca das Ilhas Malvinas.

As opções políticas estão detalhadas numa nota que expressa frustração com a aparente relutância ou recusa de alguns aliados em conceder aos Estados Unidos direitos de acesso, base e sobrevoo - conhecidos como ABO - para a guerra contra o Irão, disse à Reuters a fonte, que pediu anonimato.

O e-mail afirmava que o ABO é “apenas a base mínima absoluta para a NATO”, segundo o responsável, que acrescentou que as opções estavam a circular nos altos escalões do Pentágono. Uma das opções no e-mail prevê a suspensão de países “difíceis” de cargos importantes ou de prestígio na NATO, disse o responsável.

O presidente Donald Trump criticou duramente os aliados da NATO por não terem enviado as suas marinhas para ajudar a abrir o Estreito de Ormuz, que foi fechado ao tráfego marítimo global após o início da guerra aérea a 28 de fevereiro. Trump declarou ainda que está a considerar a retirada da aliança.

De acordo com a fonte citada pela Reuters, o email não sugere que os EUA saiam da organização e também não propõe o encerramento de bases na Europa.

Questionado sobre o e-mail, o secretário de imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, respondeu: “Como disse o presidente Trump, apesar de tudo o que os Estados Unidos fizeram pelos nossos aliados da NATO, eles não estiveram lá para nos apoiar”.

“O Departamento de Guerra garantirá que o presidente tenha opções credíveis para assegurar que os nossos aliados deixem de ser um tigre de papel e, em vez disso, cumpram a sua parte. Não temos mais comentários sobre quaisquer deliberações internas nesse sentido”, afirmou Kingsley Wilson.

A guerra dos EUA e de Israel contra o Irão levantou sérias questões sobre o futuro do bloco de 76 anos e provocou uma preocupação sem precedentes de que os EUA possam não vir em auxílio dos aliados europeus caso estes sejam atacados, afirmam analistas e diplomatas.

O Reino Unido, a França e outros países afirmam que aderir ao bloqueio naval dos EUA equivaleria a entrar na guerra, mas que estariam dispostos a ajudar a manter o Estreito aberto assim que houvesse um cessar-fogo duradouro ou o conflito terminasse.