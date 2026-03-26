Melania Trump junta 45 primeiras-damas e 28 tecnológicas em iniciativa para capacitar crianças

Agência Lusa , AM
Há 47 min
Melania Trump (CNN)

Primeira-dama dos Estados Unidos surpreendeu ao aparecer a caminhar ao lado de um robô humanóide de fabrico norte-americano

A primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump, foi na quarta-feira anfitriã de 45 primeiras-damas e representantes de 28 empresas tecnológicas, numa cimeira na Casa Branca para capacitar crianças através da educação e da tecnologia.  

Na apresentação da sua iniciativa "Promovendo o Futuro Juntos", Melania Trump surpreendeu ao aparecer a caminhar ao lado de um robô humanóide de fabrico norte-americano, o Figura 3, como símbolo do futuro que a tecnologia pode ter na educação. 

Primeiro humanóide a ser apresentado oficialmente na Casa Branca, o Figura 3 deu as boas-vindas aos participantes com algumas palavras breves em várias línguas e depois retirou-se da sala. 

No seu discurso de abertura, Melania Trump afirmou que a próxima geração será marcada pelo uso da inteligência artificial (IA) na aprendizagem e pelo surgimento de educadores humanóides para estudar em casa, como o Figura 3. 

"O futuro da IA está personificado: terá forma humana. Muito em breve, a inteligência artificial passará dos nossos telemóveis para humanóides que proporcionarão utilidade", disse a primeira-dama norte-americana. 

A ex-modelo eslovena presidiu a uma mesa redonda juntamente com primeiras-damas e representantes da França, Marrocos, Emirados Árabes Unidos, Polónia, Panamá, Serra Leoa, Maláui e Kosovo. 

Ao tomar a palavra, Brigitte Macron elogiou o trabalho da primeira-dama norte-americana, durante o primeiro mandato de Donald Trump, contra o ciberassédio a menores e defendeu a restrição do acesso de crianças e adolescentes a ecrãs e telemóveis. 

A reunião na Casa Branca foi a segunda e última jornada de encontros em Washington entre Melania Trump e as primeiras-damas, após uma primeira realizada na terça-feira no Departamento de Estado. 

Entre as convidadas estavam Sara Netanyahu, esposa do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e Olenna Zelenska, esposa do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.  

Participaram também as primeiras-damas da Bolívia, Costa Rica, Guatemala e República Dominicana, entre outras. 

Temas: Estados Unidos Cimeira Melania Trump Crianças Promovendo o Futuro Juntos

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