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Met Gala 2026: os looks mais marcantes da passadeira vermelha

CNN , Jacqui Palumbo, Oscar Holland, Bianca Betancourt, Jennifer Arnow | Fotografias de Lanna Apisukh
Há 1h e 3min

Evento reuniu centenas de estrelas em Nova Iorque com interpretações criativas do tema "A Moda é Arte" e destacou-se pelos looks ousados e momentos de polémica

Centenas de estrelas subiram as escadas do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, na noite de segunda-feira, apresentando diversas interpretações do código de vestuário deste ano, “A Moda é Arte”.

Os convidados subiram os degraus frontais perante um cenário verdejante que evocava Monet, com o museu a criar um ambiente semelhante a um jardim, com flores suspensas de forma romântica, barreiras de sebes verdes, vasos de lavanda e uma carpete que lembrava pedras cobertas de musgo.

O tema refletia uma exposição associada intitulada “Costume Art” no Costume Institute do Met, para a qual a gala é uma importante fonte de financiamento. Este ano, a Met Gala angariou um valor recorde de 42 milhões de dólares, acima do recorde do ano passado de 31 milhões, anunciou o museu numa conferência de imprensa antes do evento.

Os co-presidentes da noite incluíram Anna Wintour, da Vogue, Venus Williams, Nicole Kidman e Beyoncé — que regressou ao evento após uma ausência de uma década, com um vestido cintilante em forma de esqueleto de Olivier Rousteing, levando consigo a filha Blue Ivy para a sua estreia na Met Gala.

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Venus Williams e o ator Andrea Preti, que se casaram no final do ano passado. Williams, uma das co-presidentes da noite, veste um vestido Swarovski inspirado num retrato seu de Robert Pruitt, exposto na National Portrait Gallery. Lanna Apisukh para a CNN

Os organizadores sugeriram que os convidados poderiam “expressar a sua própria relação com a moda enquanto forma de arte incorporada”. As estrelas recorreram ao cânone da história da arte para inspiração, com alguns dos primeiros looks a adotarem referências subtis ao tema e interpretações mais teatrais a surgirem ao longo da noite.

Este ano trouxe uma controvérsia invulgar devido aos principais patrocinadores do evento, Jeff Bezos e Lauren Sánchez Bezos, com protestos planeados em Nova Iorque — e um manifestante a tentar ultrapassar o perímetro do evento antes de ser travado pela polícia. Sánchez Bezos pareceu enviar uma mensagem através do seu visual para a noite — um vestido Schiaparelli inspirado no retrato “Madame X”, de John Singer Sargent, uma representação de uma socialite que também gerou polémica na sua época.

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Lauren Sánchez Bezos em azul-marinho com pérolas marcantes nas alças. O visual, da Schiaparelli, presta homenagem à pintura “Retrato de Madame X”, de John Singer Sargent. Lanna Apisukh para a CNN

Alguns dos looks mais dramáticos da noite exploraram a anatomia e o corpo, desde o impressionante esqueleto de Beyoncé ao vestido branco com véu desenhado por Robert Wun para Lisa, que enquadrava o seu rosto com pares adicionais de braços. Heidi Klum disfarçou-se de estátua viva, e Bad Bunny ficou (quase) irreconhecível ao envelhecer várias décadas.

“Eu tento sempre fazer algo diferente”, disse o cantor à Vogue na passadeira vermelha, brincando que demorou “53 anos” a criar o seu visual.

A jornalista Rachel Tashjian, da CNN, contribuiu para esta reportagem.

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