"FELIZ NATAL para todos, incluindo os terroristas mortos": Trump anuncia grande ataque dos EUA ao ISIS na Nigéria

26 dez 2025, 17:13

Toda a administração norte-americana veio defender um ataque que teve "luz verde" do presidente da Nigéria. Na Casa Branca há mesmo quem defenda uma ação terrestre no país

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse esta quinta-feira que ordenou um ataque mortal contra os terroristas do Estado Islâmico na Nigéria, que acusou de perseguir os cristãos no país.

Numa publicação nas redes sociais, Trump referiu que tinha ordenado um “ataque poderoso e mortal contra a escumalha terrorista do ISIS no noroeste da Nigéria”, que, segundo ele, estava a matar cristãos inocentes.

O Comando Africano dos EUA disse que conduziu os ataques no estado de Sokoto, que faz fronteira com o Níger a norte, “em coordenação com as autoridades nigerianas”. A avaliação inicial do AFRICOM é que “vários terroristas do ISIS foram mortos nos campos do ISIS”, de acordo com um comunicado de imprensa. Um funcionário dos EUA disse à CNN que os ataques incluíram mísseis Tomahawk disparados de um navio da Marinha que atingiu dois campos do ISIS.

Numa publicação nas redes sociais, o secretário da Defesa, Pete Hegseth, disse que “mais estava para vir”, sem se alongar mais, e acrescentou que estava “grato pelo apoio e cooperação do governo nigeriano”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Yusuf Tuggar, confirmou à CNN já esta sexta-feira que tinha falado com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, antes do ataque e que o presidente da Nigéria, Bola Tinubu, tinha dado o “sinal verde”.

"Não se trata de religião. O que está em causa são os nigerianos, os civis inocentes e toda a região", afirmou Tuggar.

Falando da ameaça terrorista mais vasta que a África Ocidental enfrenta - particularmente na região do Sahel, que registou o crescimento mais rápido da atividade extremista violenta no continente - Tuggar afirmou: "Quando se fala do Sahel, a maioria é muçulmana. Não são cristãos".

“Quem estiver disposto a trabalhar connosco na luta contra o terrorismo, nós estamos prontos, dispostos e capazes”, afirmou, acrescentando mais tarde: “Demonstrámo-lo ontem”.

Um vídeo divulgado pelo Departamento de Defesa dos EUA mostra um ataque contra o que o presidente Donald Trump chamou de "escumalha terrorista do ISIS" na quinta-feira, 25 de dezembro (Departamento de Defesa dos EUA)

Nos últimos meses, Trump tem-se concentrado na situação dos cristãos na Nigéria, tendo inclusivamente apelado a Hegseth, em novembro, para que “se preparasse para uma possível ação” e avisado que os EUA entrariam na Nigéria “de armas em punho” para proteger a população cristã do país mais populoso de África.

“Já avisei anteriormente estes terroristas que, se não parassem de massacrar os cristãos, haveria um inferno para pagar, e esta noite, houve”, escreveu Trump na sua Truth Social esta quinta-feira à noite. “O Departamento de Guerra executou numerosos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer”.

"Sob a minha liderança, o nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere. Que Deus abençoe os nossos militares e FELIZ NATAL para todos, incluindo os terroristas mortos, que serão muitos mais se a matança de cristãos continuar", concluiu o presidente, que está a passar o feriado de Natal na sua propriedade em Palm Beach.

Tuggar disse à CNN: “Não nos vamos debruçar sobre o que foi dito - ou o que não foi dito”, sublinhando que o objetivo da Nigéria é “lutar contra o terrorismo, impedir que os terroristas matem nigerianos inocentes, sejam eles muçulmanos, cristãos, ateus ou de qualquer religião”.

Analistas de segurança afirmaram que o Lakurawa, um grupo menos conhecido e proeminente nos estados do noroeste, poderia ter sido o alvo dos ataques desta quinta-feira. O Lakurawa tem-se tornado cada vez mais mortífero este ano, visando frequentemente comunidades remotas e forças de segurança e escondendo-se nas florestas entre estados, informou a agência noticiosa Reuters. Em janeiro, as autoridades da Nigéria declararam o grupo uma organização terrorista e proibiram as suas atividades em todo o país.

Os muçulmanos nigerianos têm sido vítimas de ataques dirigidos por grupos islamistas que procuram impor a sua interpretação extrema da lei islâmica.

No estado de Sokoto vivem quatro milhões de pessoas, na sua maioria muçulmanas.

Segundo os analistas, a violência no noroeste do país é principalmente impulsionada por grupos criminosos de bandidos, mas as crescentes ligações com jihadistas afiliados ao Estado Islâmico criaram uma ameaça híbrida de crime e terrorismo.

Tuggar não disse que grupo tinha sido visado no ataque.

Na véspera de Natal, Tinubu partilhou uma “Mensagem de Boa Vontade de Natal”, na qual desejou aos cristãos do seu país e do mundo inteiro um Feliz Natal e rezou pela paz entre indivíduos de diferentes crenças religiosas.

“Estou empenhado em fazer tudo o que estiver ao meu alcance para consagrar a liberdade religiosa na Nigéria e proteger os cristãos, os muçulmanos e todos os nigerianos da violência”, afirmou Tinubu num post no X.

Há anos que a nação da África Ocidental se debate com problemas de segurança profundamente enraizados, motivados por vários fatores, incluindo ataques de cariz religioso. Segundo os observadores, outros conflitos violentos resultam de tensões comunitárias e étnicas, bem como de disputas entre agricultores e pastores pelo acesso limitado aos recursos naturais.

Os militantes têm como alvo as comunidades cristãs e muçulmanas

A situação dos cristãos da Nigéria tem sido um tema animador para os conservadores americanos durante anos, com alguns dos principais aliados de Trump, incluindo o senador Ted Cruz, a apelarem nos últimos meses a uma intervenção dos EUA, depois de afirmarem que o governo da Nigéria não estava a fazer o suficiente para impedir os ataques aos cristãos.

No outono, Trump acusou a Nigéria de violações da liberdade religiosa, afirmando que “o cristianismo está a enfrentar uma ameaça existencial na Nigéria” e designando a nação como um “País de Particular Preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional. O rótulo é uma sugestão de que a sua administração considerou que a Nigéria se envolveu ou tolerou “violações sistemáticas, contínuas [e] flagrantes da liberdade religiosa”.

Tanto os cristãos como os muçulmanos - os dois principais grupos religiosos do país com mais de 230 milhões de habitantes - têm sido vítimas de ataques por parte de islamistas radicais, segundo especialistas e analistas.

Oluwole Oyewale, um analista de segurança africano baseado em Dakar, disse à CNN esta sexta-feira que o “enquadramento binário de Trump da questão como ataques dirigidos aos cristãos não ressoa com a realidade no terreno”.

"Num país que está em grande parte dividido - não só politicamente, mas também em termos de religião - estas são conotações sérias em termos da forma como as pessoas veem isto. E isso vai muito além de abrir as linhas de divisão que já existem no país", disse Oyewale.

Trump tem-se apresentado como um pacificador e entrou em funções prometendo limitar a intervenção militar dos EUA no estrangeiro. No entanto, desde que regressou ao poder, também ordenou ataques ao programa nuclear do Irão e supervisionou uma enorme acumulação militar em torno da Venezuela, com a ameaça de ataques em terra.

Aleena Fayaz e Zain Asher, da CNN, contribuíram para esta reportagem