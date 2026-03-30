Há cinco governos da UE a minar o Estado de Direito na Europa. E há mais cinco em níveis preocupantes

CNN Portugal , MCN
Há 49 min
Viktor Orbán à chegada a Bruxelas para a cimeira de líderes europeus (AP)

Um estudo da "Liberties" conclui que os governos de cinco Estados-membros da União Europeia - Bulgária, Croácia, Hungria, Itália e Eslováquia - estão a enfraquecer de forma “consistente e deliberada” o Estado de direito. E há mais cinco em que a deterioração começa a ser visível

O alerta é do principal grupo de defesa das liberdades civis da Europa, o Civil Liberties Union for Europe, que publicou esta segunda-feira um relatório com base em provas reunidas por mais de 40 ONG em 22 países. 

O grupo descreve os governos da Bulgária, Croácia, Hungria, Itália e Eslováquia como “desmanteladores”, por estarem a enfraquecer ativamente o Estado de direito. E acrescenta que os padrões democráticos estão também em risco em mais seis países, incluindo democracias historicamente sólidas.

O relatório do grupo, citado em exclusivo pelo jornal britânico “Guardian”, diz ainda que o Estado de Direito retrocedeu de modo geral em todas as áreas - justiça, combate à corrupção, liberdade de imprensa e mecanismos de controlo e equilíbrio da sociedade civil na Eslováquia, sob o governo autoritário e pró-Moscovo de Robert Fico.

A perspetiva é igualmente negativa na Bulgária, enquanto a Hungria, onde os 16 anos de Viktor Orbán no poder podem chegar ao fim com as eleições de 12 abril, “continua numa categoria à parte, prosseguindo leis e políticas cada vez mais regressivas, sem qualquer sinal de mudança”.

Há uma continuação da implementação de leis de políticas “cada vez mais retrógradas”, “sem qualquer sinal de mudança”.

Em Itália, foi adotado um decreto de segurança altamente restritivo, que criminaliza bloqueios de estradas e outras formas de dissidência, ao mesmo tempo que reforça as garantias para a polícia.

A Itália de Giorgia Meloni é um dos países referidos neste relatório. (AP)
 

Em vários Estados-membros, manifestantes pelo clima e pró-Palestina enfrentaram proibições e criminalização.

O pilar da justiça revelou também falta de progressos, afirmou a Liberties, destacando em particular aquilo a que chamou “uma tendência emergente de discurso político cada vez mais crítico ou hostil em relação ao poder judicial e às instituições de direitos humanos”.

Paralelamente, houve poucos progressos no combate à corrupção. E, no que toca à liberdade de imprensa, apenas um pequeno número de governos regista melhorias consideráveis. Os ataques a jornalistas, por exemplo, aumentaram na Bulgária, Croácia, Itália, Países Baixos e, sobretudo, na Eslováquia.

Segundo o mesmo relatório noticiado esta segunda-feira pelo Guardian, a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Alemanha e a Suécia, países com uma longa e estável tradição democrática, são nesta altura países onde o Estado de Direito se está a degradar, sem que essa erosão faça parte de uma estratégia política e global.

Já Chéquia, Estónia, Grécia, Irlanda, Lituânia, Países Baixos, Roménia e Espanha foram denominados de “países estagnados”, ou seja países onde o Estado de Direito não melhorou nem piorou. Sendo que a Polónia também faz parte desta categoria com o primeiro-ministro, Donald Tusk, a tentar modificar elementos fulcrais do Estado de Direito como a independência judicial.

Apenas a Letónia mereceu o estatuto de “país trabalhador”, com um governo que procurou melhorar ativamente os padrões do Estado de Direito.

O relatório de 800 páginas reprovou ainda os mecanismos da UE utilizados para responder à erosão do Estado de Direito referindo que de modo geral são ineficazes e não só “refletiram muitos dos problemas observados nos Estados-membros”, como também falharam na aplicação e defesa consistentes dos direitos fundamentais.

“Normalizaram o uso de legislação excecional e acelerada, revogaram proteções essenciais aos direitos fundamentais e lideraram uma campanha concertada contra organizações de fiscalização”, declarou Kersty McCourt, consultora sénior de defesa de direitos da Liberties ao Guardian.

Temas: Estado de direito União europeia Democracia

Europa

Há cinco governos da UE a minar o Estado de Direito na Europa. E há mais cinco em níveis preocupantes

Há 49 min

Rheinmetall compara indústria ucraniana de drones a "donas de casa"

Há 1h e 0min

Espanha fecha espaço aéreo a todos os voos dos EUA envolvidos em ataques, já depois de recusar utilização das suas bases

Hoje às 11:16

UCRÂNIA AO MINUTO | Zelensky recebeu "sinais" de alguns aliados para reduzir ataques de longo alcance contra setor petrolífero russo

Hoje às 10:53
Mais Europa

Mais Lidas

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

Ontem às 19:04

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Hoje às 12:19

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

Ontem às 19:00

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

Ontem às 09:00

Estudantes no Porto combatem pobreza menstrual com dispensadores de produtos de higiene

28 mar, 09:45

O mundo precisa de abrir o Estreito de Ormuz e Portugal quer ajudar. O problema é que só pode "bater palmas" e "fazer coro"

27 mar, 22:00

A indústria da aviação está a ficar sem as pessoas que mantêm os aviões a voar

Ontem às 18:00

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Hoje às 11:40
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Hoje às 07:45

O açúcar mascavado é mais saudável do que o açúcar branco? Adoce aqui as suas certezas

Ontem às 11:00

Estudante produz poeira cósmica em laboratório. É uma nova luz sobre a origem da vida

28 mar, 19:00

Agora é fixe odiar gatos? Estas personalidades parecem achar que sim

Ontem às 19:00