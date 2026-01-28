Autarquia pede ao Governo que decrete estado de calamidade na Nazaré

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 30min
Mau Tempo em Setúbal (RUI MINDERICO/LUSA)

Na nota, a Câmara adianta também que estão no terreno “todos os serviços municipais e agentes de proteção civil, assegurando a resposta à emergência e a salvaguarda de pessoas e bens”

O município da Nazaré vai pedir ao Governo que seja decretado o estado de calamidade no concelho, na sequência dos elevados prejuízos provocados pela passagem da depressão Kristin na madrugada desta quarta-feira.

Segundo a Câmara Municipal da Nazaré, no distrito de Leiria, as ocorrências registadas “causaram danos significativos em equipamentos públicos e em propriedade privada, afetando infraestruturas essenciais, espaços públicos, habitações, atividades económicas e o normal funcionamento da vida comunitária”.

Em comunicado, a autarquia salienta que “a dimensão e gravidade dos estragos ultrapassam claramente a capacidade de resposta normal do município, configurando, como tal, uma situação excecional com forte impacto social e económico”.

Perante este cenário, a Câmara considera “indispensável a ativação de mecanismos extraordinários de apoio, que permitam mobilizar meios adicionais”, acelerar procedimentos administrativos e garantir os recursos necessários à reposição da normalidade e à recuperação dos prejuízos causados pelo mau tempo.

Na nota, a Câmara adianta também que estão no terreno “todos os serviços municipais e agentes de proteção civil, assegurando a resposta à emergência e a salvaguarda de pessoas e bens”.

Em paralelo, está a ser feito “o levantamento exaustivo dos danos, em articulação com as entidades competentes, com vista à elaboração de um relatório técnico detalhado” que fundamente os pedidos de apoio a nível nacional.

No comunicado, o município apela ainda à colaboração da população, sublinhando que as operações de limpeza e restabelecimento da normalidade “poderão prolongar-se por vários dias e exigem um esforço coletivo, sempre dentro das condições de segurança definidas pelas autoridades”.

A Câmara assegura igualmente que continuará a informar a população “de forma regular e transparente, mantendo como prioridade absoluta a segurança das pessoas, a proteção dos bens e a rápida recuperação do concelho”.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rastro de destruição, vários desalojados e causou quatro mortos, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Temas: Estado de calamidade Nazaré Depressão Kristin Mau tempo

Relacionados

"Estamos em contacto estreito com as autoridades nacionais": Comissão Europeia pronta a prestar apoio a Portugal depois da passagem da depressão Kristin

Governo avisa que o mau tempo ainda não acabou: "É mesmo necessário seguir todas as orientações"

Meteorologia

Autarquia pede ao Governo que decrete estado de calamidade na Nazaré

Há 1h e 30min
03:14

"Devemos todos continuar cautelosos": IPMA alerta para "precipitação forte e persistente" nos próximos dias

Há 2h e 10min

Mau tempo: mais de metade de Portugal continua em aviso vermelho até à noite

Há 2h e 44min

AO MINUTO | Montenegro deixa apelo aos portugueses e admite decretar calamidade em Leiria

Há 2h e 52min
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

"Situação muito difícil". Proteção Civil pede às pessoas para se manterem em casa na zona da cidade de Leiria

Hoje às 06:41

IGAS abre inquérito ao presidente do INEM por suspeitas de pernoitar no próprio gabinete

26 jan, 19:12

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

Hoje às 12:16

Kristin entrou em Portugal pela zona de Leiria e progrediu para o interior

Hoje às 08:04

Depressão Kristin desloca-se a 110 km/h e vai atingir Portugal entre a Figueira da Foz e Vila do Conde

Ontem às 15:22

"Depressão secundária" agrava depressão Joseph: sobe para seis os distritos sob aviso vermelho devido a ventos de mais de 100 km/h

Ontem às 09:46

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

Hoje às 10:53

O Reino Unido não vai ser obrigado a escolher entre os EUA e a China, garante Starmer

Ontem às 15:57

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:20

Rússia "esgotou stock" de blindados da Guerra Fria para substituir os mais de 9 mil que perdeu desde a invasão na Ucrânia

26 jan, 15:48

VÍDEO: Estádio da U. Leiria destruído após passagem da depressão Kristin

Hoje às 10:49