Apoio à calamidade: saiba o que fazer, se tem direito e como pedir a ajuda do Estado

Alda Martins | CNN Portugal
Há 54 min

Milhares de pedidos de apoio foram recebidos pelo Estado, por parte das pessoas afetadas pela passagem das tempestades no país, mas há quem ainda tenha dúvidas sobre os procedimentos

Depois das tempestades que arrasaram várias regiões do país, há quem tenha agora um desafio ainda maior pela frente, depois de tentar travar os danos das suas propriedades: a reconstrução das suas vidas. 

Mais de 81 mil pessoas já recorreram ao portal criado para dar resposta pública às situações de calamidade provocadas pelo mau tempo, o gov.pt. O Governo, entretanto, já recebeu 18.500 pedidos de apoio, mas ainda existem pessoas que não sabem como proceder, embora tenham direito.

Paralelamente, as juntas de freguesias e os voluntários têm sido o garante das populações, sobretudo dos mais frágeis. Apesar de ser possível pedir os apoios do Estado desde o dia 6 de fevereiro, estão também no terreno equipas para dar mais uma ajuda a quem não tem mãos a medir desde 28 de janeiro. Circulam nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Santarém

Os contactos telefónicos para os cidadãos que necessitem de auxílio são o 210 489 010 ou 300 003 990. Em relação às empresas, estas podem contactar o 210 489 011 ou 300 003 980

Em caso de dificuldades de acesso à internet ou de preenchimento de documentação, as pessoas podem dirigir-se às respetivas juntas de freguesias ou espaço cidadão das suas terras, caso exista. Será, contudo, e à partida, necessário o agendamento prévio para que sejam atendidas. 

Os documentos necessários para o pedido do apoio, seja para a habitação, uma empresa ou um agricultor, são o cartão de cidadão, número de conta bancária e fotografias de danos. A caderneta predial pode ser obtida via internet, no momento em que é efetuado o pedido.

Se os requerentes não possuírem faturas, podem apresentar as propostas de orçamento para a reparação dos estragos, e quem tem seguro é obrigado a fazer prova da participação dos mesmos. 

O valor a receber no caso de habitação própria pode ir até um máximo de 10 mil euros e é acumulável com outros apoios a que o cidadão ou empresa tenha direito.

Por fim, quando é feito o pedido, o requerente fica com um comprovativo, mas o pagamento não é imediato, uma vez que as diversas autoridades têm de proceder à validação. 

Temas: Estado de calamidade Apoios do Estado Mau tempo Tempestade População

Dinheiro

Apoio à calamidade: saiba o que fazer, se tem direito e como pedir a ajuda do Estado

Há 54 min

Até 400€ por mês: Barcelona vai dar subsídios para rendas de casa a solteiros com mais de 55 anos e famílias monoparentais

18 fev, 13:34

Com os orçamentos sob pressão, Estados Unidos dividem-se em relação à tributação dos multimilionários

18 fev, 08:00

Quase 60% das mulheres ganhavam até 1.000 euros em novembro de 2025

17 fev, 10:16
Mais Dinheiro

Mais Lidas

Sem comida, sem combustível, sem turistas: sob pressão dos EUA, a vida em Cuba está paralisada

18 fev, 11:41

Polónia avisa a Rússia: fronteira pode ser totalmente minada em apenas 48 horas

Ontem às 14:30

Novo aeroporto implantado na zona de maior risco de cheias da margem sul do Tejo. Rios e lagos no lugar das pistas e dos acessos

Ontem às 21:55

Porque o sismo das 12:16 na região de Lisboa teve "mais elevada perigosidade" que o das 12:14

Ontem às 19:40

Comissão Europeia aprova Wegovy de 7,2 mg. Dosagem três vezes superior ao anterior máximo promete perdas de peso de 21%

Ontem às 15:01

"Simplesmente já não temos": Alemanha fica sem mísseis de defesa aérea e já não pode enviá-los para a Ucrânia

18 fev, 13:22

Marinha está a monitorizar navio russo que navega há três dias pela costa portuguesa

18 fev, 22:43

Governo corrige lei sobre medicamentos grátis para idosos carenciados

18 fev, 23:20

Morreu Eric Dane, o dr. Mark Sloan de Anatomia de Grey

Hoje às 05:55

Sismo de magnitude 4,1 sentido na região de Lisboa. Réplica de 4,1 registada dois minutos depois

Ontem às 12:16

Incêndio em Cascais faz seis feridos. Dois estão em estado grave

Hoje às 12:25

Itália em aflição com criança de dois anos que recebeu um coração danificado

18 fev, 15:06