Trump transforma o Estado da União num espetáculo com medalhas, heróis e surpresas

Há 1h e 5min

Donald Trump levou o estilo de “reality show” ao discurso do Estado da União, com condecorações, convidados surpresa e momentos emocionais que arrancaram aplausos bipartidários num discurso marcado pela divisão política

As origens de Donald Trump como estrela de “reality shows” brilharam durante o seu discurso sobre o estado da União, ao pontuar anúncios políticos com convidados surpresa, condecorações e outros momentos que destacaram a sua compreensão do que faz um bom espetáculo.

Durante o discurso de quase duas horas, Trump reconheceu heróis americanos em momentos que receberam apoio dos dois partidos, num discurso que, de outra forma, teria sido bastante divisivo:

Royce Williams, veterano da Guerra da Coreia com 100 anos, piloto de caça da Marinha, recebeu a Medalha de Honra da primeira-dama Melania Trump.

O capitão Royce Williams, piloto da Marinha na Segunda Guerra Mundial, faz um gesto após a primeira-dama Melania Trump lhe entregar a Medalha de Honra do Congresso (AP Photo/Mark Schiefelbein)

O subtenente Eric Slover, que esteve envolvido na operação de Trump para capturar o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, também recebeu uma Medalha de Honra.

O subtenente do Exército dos EUA Eric Slover recebe a Medalha de Honra. (AP Photo/Alex Brandon)

Trump presidiu a uma comovente reunião familiar para Enrique Márquez, um homem mantido como prisioneiro político pelo regime de Maduro.

“Alejandra, tenho o prazer de informar que seu tio não só foi libertado, como também está aqui esta noite! Nós trouxemo-lo para comemorar a sua liberdade consigo pessoalmente. Enrique, por favor, pode descer!”, disse Trump, com a voz elevada de alegria.

Trump homenageou o nadador de resgate da Guarda Costeira dos EUA Scott Ruskan, responsável por salvar 165 pessoas durante as inundações mortais no centro do Texas no verão passado, com uma medalha da Legião de Mérito.

O suboficial da Guarda Costeira Scott Ruskan e Milly Cate McClymond, uma campista do Camp Mystic. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Trump também surpreendeu a plateia com a aparição da equipa masculina de hóquei dos EUA, vencedora da medalha de ouro olímpica: "Aqui connosco esta noite está um grupo de vencedores que acabou de deixar toda a nação orgulhosa: a equipa masculina de hóquei olímpico medalha de ouro. Podem entrar."

Numa entrada dramática, os atletas chegaram à Câmara dos Representantes através de duas portas duplas na galeria da imprensa e receberam uma ovação de pé dos legisladores democratas e republicanos. Trump anunciou mais tarde que o guarda-redes Connor Hellebuyck receberá a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honraria civil do país.