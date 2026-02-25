Trump provoca democratas e ameaça Irão no mais longo discurso do Estado da União

Há 1h e 18min

Donald Trump fez o mais longo discurso do Estado da União de sempre, marcado por ataques aos democratas, avisos ao Irão e declarações polémicas sobre imigração, tarifas e eleições. Eis as seis principais conclusões

Donald Trump proferiu o primeiro discurso do Estado da União do seu segundo mandato na terça-feira à noite (madrugada de quarta em Lisboa), no Capitólio dos Estados Unidos.

O discurso ocorreu logo após o Supremo Tribunal ter revogado as suas emblemáticas tarifas globais, sendo que o presidente dos EUA considera avançar com uma segunda ronda de possíveis ataques militares ao Irão e a sua aprovação política parece estar mais baixa do que nunca em qualquer um dos seus dois mandatos.

O discurso de Trump durou cerca de uma hora e 47 minutos, quebrando o recorde de duração estabelecido pelo seu discurso ao Congresso no ano passado.

Eis seis conclusões do seu discurso.

Trump provoca os democratas sobre a imigração

Trump tem lutado para travar o declínio da sua sorte política nos últimos meses. Mas, ao tentar definir o cenário para as eleições de 2026, recorreu no seu discurso a um velho tema fiel: a imigração.

Depois de fazer um gesto para as "mães anjos", cujos filhos foram vítimas de imigrantes indocumentados, Trump disse que votar nos democratas seria votar pela reabertura das fronteiras dos Estados Unidos.

Nunca podemos esquecer que muitos nesta sala não só permitiram que a invasão da fronteira acontecesse antes de eu me envolver, mas também que eles fariam tudo de novo se tivessem a oportunidade»,disse Trump.

Trump então fez algo que adora fazer nesses discursos: desafiar os democratas a decidirem se aplaudem ou não.

O presidente dos EUA exortou os membros a levantarem-se e mostrarem apoio se concordassem com a afirmação de que “o primeiro dever do governo americano é proteger os cidadãos americanos, não os estrangeiros ilegais”.

Os democratas permaneceram sentados.

Os republicanos, por sua vez, procuraram enfatizar o momento, levantando-se e aplaudindo por um longo tempo para mostrar o contraste.

Por fim, Trump falou novamente e disse aos democratas:

Vocês deviam ter vergonha de não se levantarem.

As deputadas democratas Rashida Tlaib, de Michigan, e Ilhan Omar, de Minnesota, gritaram com Trump, apesar de os líderes democratas terem previamente alertado os seus membros contra explosões emocionais.

Trump recorre frequentemente à imigração em anos eleitorais. A questão não é tão forte para ele como era antes e, na verdade, ele está bastante em desvantagem devido ao que os americanos consideram, de forma esmagadora, ações excessivamente zelosas por parte de funcionários federais do ICE em Minneapolis e noutros locais.

Mas as sondagens também mostram que os americanos ainda tendem a favorecer o Partido Republicano em detrimento do Partido Democrata na questão da imigração.

Alguns pontos-chave sobre as tarifas

Trump não repetiu o ataque furioso de sexta-feira contra o Supremo Tribunal dos EUA por ter derrubado as suas tarifas globais. Em vez disso, concentrou-se em afirmar que ainda tem grande influência sobre outras autoridades tarifárias (o que é discutível).

No entanto, ele deu algumas notícias sobre as tarifas.

Por um lado, sugeriu que o Congresso não se preocupasse em codificar as suas tarifas na lei.

"A ação do Congresso não será necessária", disse Trump.

É claro que as tarifas deixam até mesmo muitos republicanos desconfortáveis, e parece improvável que o Congresso aprove qualquer coisa. Mas, com as suas autoridades tarifárias ainda incertas, foi interessante ver Trump não pedir ao Congresso que aprovasse algo que tem mais chances de ser aprovado legalmente. (Afinal, a Constituição dá ao Congresso o poder de estabelecer tarifas.)

Isso sugere que Trump não atendeu ao apelo do juiz Neil Gorsuch para que o governo americano comece a incluir mais legislação.

O presidente também fez uma grande previsão.

Acredito que as tarifas pagas por países estrangeiros irão, como no passado, substituir substancialmente o sistema moderno de imposto sobre os rendimentos, tirando um grande fardo financeiro das pessoas que eu amo", disse Trump.

De facto, no início da história americana, as tarifas eram a forma predominante de tributação. Mas Trump provavelmente não deve esperar muito por isso.

Trump apresenta um caso raro para possíveis ataques ao Irão

Uma das questões mais urgentes é o que Trump fará em relação ao Irão. Oito meses após atacar as suas instalações nucleares, o presidente admitiu novos ataques se os líderes iranianos não chegarem a um acordo.

Mas, mesmo tendo feito isso, Trump não apresentou um argumento coerente ou focado para a guerra.

Trump afirmou que o Irão e os seus representantes "mataram e mutilaram milhares de militares americanos" com bombas à beira da estrada. E também disse que o regime iraniano matou "parece que 32 000 manifestantes".

Mas talvez o mais notável tenha sido que Trump falou sobre a ameaça nuclear do Irão. E, pela primeira vez, tentou conciliar um novo ataque ao Irão com as suas afirmações anteriores de que tinha "destruído" o programa nuclear iraniano há apenas oito meses.

"Eles foram avisados para não fazerem futuras tentativas de reconstruir o seu programa de armas, em particular, armas nucleares", disse Trump. "No entanto, continuam a recomeçar tudo. Nós eliminámos tudo e eles querem recomeçar tudo de novo — e, neste momento, estão novamente a perseguir as suas ambições sinistras."

Trump concluiu: ainda prefere chegar a um acordo.

Depois, acrescentou:

Mas uma coisa é certa: nunca permitirei que o maior patrocinador do terrorismo do mundo, que são eles [o Irão] de longe, tenha uma arma nuclear. Não posso deixar isso acontecer."

Uma frase sinistra sobre fraude eleitoral

Outro subtexto importante: o que Trump poderá fazer a um nível mais funcional para influenciar as eleições intercalares de 2026, que se apresentam cada vez mais difíceis para o Partido Republicano.

Trump está a pressionar fortemente o Congresso a aprovar uma legislação rigorosa de identificação do eleitor chamada "Save America Act" (Lei Salvar a América); o seu Departamento de Justiça apreendeu cédulas eleitorais de 2020 no condado de Fulton, na Geórgia; e o presidente falou vagamente sobre “nacionalizar” as eleições.

Recorde-se de que o próprio Trump empreendeu um esforço sem precedentes para anular as eleições de 2020 com base em falsidades, mostrando que é capaz de ir a extremos.

Uma declaração se destacou na terça-feira à noite.

"Eles querem trapacear", disse Trump sobre os democratas. “Eles trapacearam, e a política deles é tão má que a única maneira de serem eleitos é fazendo trapaça. E nós vamos impedir isso. Temos que impedir isso.”

Não há evidências de fraude generalizada nas eleições recentes, e os democratas venceram muitas delas na história recente dos Estados Unidos. Mas essa declaração sugere que Trump pode novamente chegar a extremos bastante desagradáveis em um ano eleitoral difícil para o Partido Republicano.

Uma cavalgada característica de falsidades

Trump não é estranho a alegações falsas, e seu discurso na noite de terça-feira estava, sem surpresa, repleto delas.

Quando começou a divulgar seu histórico, o presidente dos EUA rapidamente citou que herdou “uma inflação em níveis recordes”. Mas, embora a leitura mais recente tenha sido de 2,4% em janeiro, marcando uma baixa de oito meses, em janeiro de 2025 era de 3,0%, o que está longe de qualquer recorde. (Ela caiu drasticamente nos últimos 2,5 anos do mandato de Biden, depois de atingir uma alta de 40 anos de 9,1% em junho de 2022.)

Trump afirmou também que herdou uma "fronteira totalmente aberta". Mas, embora as travessias de fronteira tenham atingido os níveis mais baixos do século XXI neste mandato, elas já haviam caído substancialmente no final do mandato do presidente Joe Biden.

Trump afirmou que a gasolina estava abaixo de 2,3 dólares por galão em alguns estados. A associação AAA mostra que o preço médio não é tão baixo em nenhum estado.

E afirmou que “compromissos de investimento de mais de 18 biliões de dólares estão a chegar de todo o mundo”, o que é um exagero descabido.

Trump também disse: "Mais americanos estão a trabalhar hoje do que em qualquer outro momento da história do nosso país." Isso é estritamente verdade, em termos de números brutos, mas deve-se ao crescimento da população. Na verdade, a taxa de desemprego aumentou sob Trump e o crescimento do emprego foi anémico em 2025, um dos piores anos em décadas.

Trump afirmou que estávamos numa "era dourada" e que a "economia está a crescer como nunca antes". Mas, para fazer essa afirmação, ele tomou muitas liberdades.

Democratas apresentaram vários protestos

Tlaib e Omar não foram as únicas deputadas que ignoraram os apelos dos líderes democratas para que os legisladores evitassem explosões. (Tlaib instou Trump a divulgar mais arquivos de Epstein, enquanto Omar acusou o presidente de matar americanos).

No início do discurso, o deputado Al Green, do Texas, foi escoltado para fora da Câmara, tal como aconteceu durante o discurso de Trump ao Congresso no ano passado. Quando Trump entrou na Câmara, Green exibiu um cartaz atrás dele que dizia: "Os negros não são macacos!" – uma referência ao facto de Trump ter recentemente partilhado e depois apagado um vídeo racista que retratava os Obama como macacos.

Green foi censurado pela Câmara após a explosão do ano passado.

E quando Trump afirmou ter encerrado oito guerras, um democrata ecoou a infame explosão do deputado republicano Joe Wilson dirigida ao então presidente Barack Obama, chamando Trump de mentiroso.

Outros membros ainda fizeram questão de sair da Câmara no meio do discurso.