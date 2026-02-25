Estado da União: Trump ataca acórdão do Supremo com juízes na primeira fila

Há 1h e 20min

Perante quatro juízes do tribunal, Trump moderou o tom em comparação com ataques anteriores, mas manteve a pressão sobre a magistratura, num momento de rara tensão institucional que evocou confrontos passados entre a Casa Branca e o Supremo

O Presidente Donald Trump utilizou o seu discurso do Estado da União, esta terça-feira, para criticar a decisão do Supremo Tribunal contra as suas abrangentes tarifas de emergência, classificando repetidamente o acórdão como "infeliz", embora tenha sugerido que a sua administração irá ultrapassar rapidamente a questão.

Com quatro juízes sentados a poucos metros de distância, de mãos cruzadas sobre as suas togas, Trump enalteceu o que descreveu como um vasto benefício económico das tarifas globais antes de lamentar a "decisão infeliz do Supremo Tribunal dos Estados Unidos".

"Acabou de sair", disse o presidente. "Uma decisão muito infeliz."

Embora tenha sido provavelmente um momento constrangedor para os magistrados, a crítica de Trump ao tribunal foi muito mais moderada do que a de sexta-feira, quando atacou os juízes que votaram contra as suas tarifas. Numa conferência de imprensa colérica na Casa Branca, descreveu a decisão do tribunal como uma "desonra" e chegou a afirmar que os juízes da maioria eram uma "vergonha para as suas famílias".

Quatro juízes compareceram ao discurso do presidente: o Presidente do Supremo, John Roberts, e os juízes Elena Kagan, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett — esta última nomeada por Trump no seu primeiro mandato. Três deles — Roberts, Kagan e Barrett — votaram contra as suas tarifas. Kavanaugh, que Trump também nomeou para o tribunal superior no seu primeiro mandato, redigiu o voto de vencido (dissentimento) dessa decisão.

Os próprios juízes deixaram claro, ao longo de anos, que prefeririam estar em quase qualquer outro lugar do que num discurso do Estado da União. Com rostos impenetráveis e em silêncio, a sua presença na primeira fila é uma raridade num evento onde os legisladores irrompem repetidamente em aplausos ou apupos.

O falecido juiz Antonin Scalia descreveu outrora o discurso como um "espetáculo infantil". O juiz Samuel Alito reconheceu o constrangimento e, em 2010, queixou-se de que os juristas tinham essencialmente de se sentar na câmara "como a proverbial planta ornamental".

O Supremo Tribunal decidiu na sexta-feira, por 6-3, que Trump já não poderia confiar numa lei de emergência promulgada na década de 1970 para impor as suas tarifas por capricho. Nada na decisão do tribunal impediu Trump de recorrer a outras leis para aumentar tarifas, embora muitas dessas outras medidas impliquem condições adicionais.

Na semana passada, Trump elogiou Kavanaugh, que redigiu o voto de vencido no caso, mas chamou de "desonra" àqueles que votaram contra ele e sugeriu, sem provas, que a decisão deles poderia ter sido motivada por influência estrangeira.

Contudo, Trump afirmou que os juízes continuavam convidados para o seu discurso.

"Mal", acrescentou.

Na terça-feira, Trump trocou cortesias e apertou a mão aos quatro juízes presentes enquanto percorria a câmara antes do discurso.

Após classificar a decisão como "infeliz" e "dececionante", enquadrou o seu impacto como limitado.

"A boa notícia é que quase todos os países e corporações querem manter o acordo que já fizeram", afirmou o presidente.

Há dezasseis anos, o Presidente Barack Obama, durante o seu Estado da União, lançou um ataque semelhante ao tribunal devido à decisão tomada dias antes no caso Citizens United v. FEC, que permitiu às empresas gastar somas ilimitadas em eleições de candidatos. Seis juízes que assistiram ao discurso ofereceram pouca reação inicial quando Obama começou a falar sobre essa decisão.

"Com todo o devido respeito pela separação de poderes", disse Obama, "na semana passada, o Supremo Tribunal reverteu um século de direito que acredito que irá abrir as comportas para interesses especiais — incluindo corporações estrangeiras — gastarem sem limites nas nossas eleições".

A repreensão de Obama é talvez mais lembrada pela reação de um juiz. Alito, um conservador que apoiou essa decisão, pôde ser visto a abanar a cabeça e a murmurar as palavras: "Não é verdade".

Seguiu-se uma tempestade mediática e Alito nunca mais regressou a outro discurso, guardando as suas expressões de concordância ou desaprovação para o tribunal.

Mas mesmo quando o presidente — qualquer presidente — não está a recuperar de uma derrota legal significativa, a presença dos juízes pode frequentemente resultar em momentos constrangedores no plenário da Câmara. No ano passado, Trump foi captado por um microfone a agradecer calorosamente a Roberts, meses após o tribunal ter concedido ao presidente imunidade criminal por alguns atos oficiais.

"Obrigado mais uma vez", ouviu-se Trump dizer a Roberts no plenário. "Não me esquecerei."

O presidente afirmou mais tarde nas redes sociais que estava a agradecer ao juiz presidente por lhe ter prestado o juramento na sua tomada de posse.

Em 2018, Trump enalteceu o seu "grande novo juiz do Supremo Tribunal", referindo-se a Neil Gorsuch, que permaneceu tão inexpressivo que o seu rosto imóvel se tornou um meme nas redes sociais. Dois anos depois, Trump vangloriou-se de Gorsuch e Kavanaugh enquanto a câmara mostrava ambos os homens a trocar sorrisos contidos.

"Na medida em que o Estado da União degenerou num comício político", disse Roberts em 2010, "não tenho a certeza de por que razão lá estamos".