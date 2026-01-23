Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Há 1h e 48min

Suspeitos puseram-se em fuga

Um desentendimento entre vários indivíduos resultou em dois feridos por arma branca na tarde desta sexta-feira, junto à Estação da Trindade, no Porto.

Ao que a TVI e CNN Portugal apuraram, o alerta foi dado às 18:15 e os ferimentos foram provocados com recurso a uma arma branca. A primeira vítima foi atingida no ombro e nas pernas. A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Santo António.

Um segundo homem, que acompanhava a primeira vítima, foi também atacado com uma arma branca na mão, tendo recusado receber assistência médica.

Os suspeitos da agressão não se encontravam no local à chegada das autoridades e, até ao momento, permanecem desconhecidos. As circunstâncias do desentendimento estão a ser investigadas.