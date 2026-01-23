Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Daniela Rodrigues
Há 1h e 48min
PSP (Lusa)

Suspeitos puseram-se em fuga

Um desentendimento entre vários indivíduos resultou em dois feridos por arma branca na tarde desta sexta-feira, junto à Estação da Trindade, no Porto.

Ao que a TVI e CNN Portugal apuraram, o alerta foi dado às 18:15 e os ferimentos foram provocados com recurso a uma arma branca. A primeira vítima foi atingida no ombro e nas pernas. A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital de Santo António.

Um segundo homem, que acompanhava a primeira vítima, foi também atacado com uma arma branca na mão, tendo recusado receber assistência médica.

Os suspeitos da agressão não se encontravam no local à chegada das autoridades e, até ao momento, permanecem desconhecidos. As circunstâncias do desentendimento estão a ser investigadas.

Temas: Estação da Trindade Crime Esfaqueamento no Porto

Crime e Justiça

Exclusivo. Vestiu toga, interrogou testemunhas e afinal não era advogada

Há 39 min

Duas pessoas esfaqueadas junto à Estação da Trindade no Porto

Há 1h e 48min

Defesa de Mário Machado diz que única solução é a absolvição no caso do grupo neonazi 1143

Hoje às 17:24

Detenções nas fronteiras aéreas aumentam 34% e proibições de entrada duplicaram em 2025

Hoje às 15:53
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Portugal em alerta: neve cai em força e também há chuva e vento. Várias escolas encerradas

Hoje às 10:28

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

"Tem um trajeto da prática de crimes graves" e "acentuou crimes de incitamento ao ódio": tribunal recusa suspensão da pena de Mário Machado

Hoje às 14:34

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Depois de Portugal, Ai Weiwei regressou a casa: "Foi como se uma chamada telefónica se tivesse reconetado de repente"

Hoje às 08:20

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51

Euromilhões: esta é a chave que vale 99 milhões

Há 1h e 8min

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43