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Recluso com dívidas de droga dentro da prisão agride guarda para forçar transferência do Linhó

Daniela Rodrigues
Há 36 min
Estabelecimento prisional (Lusa/Tiago Petinga)

Incidente estará relacionado com dívidas acumuladas no interior do estabelecimento prisional, associadas ao consumo e tráfico de estupefacientes, incluindo a substância sintética conhecida como "K4"

Um guarda prisional foi agredido, na manhã desta quinta-feira, no Estabelecimento Prisional do Linhó, em Cascais, estando neste momento a ser avaliado pela equipa de cirurgia no Hospital de Cascais.

A TVI e CNN Portugal sabem que o incidente ocorreu durante o habitual controlo da manhã, quando o guarda se preparava para abrir a porta da cela. Nesse momento, terá encontrado o recluso em elevado estado de agitação, alegadamente a tentar sair da cela.

Perante a porta bloqueada, o recluso, de 25 anos, condenado por crimes de roubo e com outros processos em curso, nomeadamente por fogo posto na cela, terá partido para a agressão. O episódio estará relacionado com dívidas acumuladas no interior do estabelecimento prisional, associadas ao consumo e tráfico de estupefacientes, incluindo a substância sintética conhecida como “K4”.

No momento da ocorrência, o recluso terá desferido um primeiro soco na zona da boca do guarda prisional, provocando lesões com alguma gravidade, seguindo-se ainda mais três socos antes de ser manietado.

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O alerta foi dado pelos gritos do guarda agredido, levando à rápida intervenção de um segundo elemento do Corpo da Guarda Prisional, que se deslocou ao local e ajudou a imobilizar o recluso.

O agressor terá antecedentes disciplinares no meio prisional e, devido ao comportamento considerado problemático, uma saída precária terá sido recusada pelas autoridades.

O guarda foi assistido no local e transportado para o Hospital de Cascais, onde se encontra a ser avaliado pela equipa de cirurgia.

As autoridades prisionais estão a investigar o caso. Entretanto o recluso foi isolado.

Temas: Estabelecimento Prisional do Linhó Linhó Guardas prisionais Prisão Recluso
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