Incêndio urbano em Esposende provocou dois feridos

Há 1h e 35min

Feridos foram levados para o hospital de Barcelos

Um incêndio ocorrido esta quinta-feira na garagem de uma habitação, na freguesia de Forjães, concelho de Esposende, provocou dois feridos por “inalação dos produtos da combustão”, disse à Lusa o Comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Júlio Melo.

Segundo Júlio Melo, cerca das 05:00, os bombeiros receberam um alerta para um incêndio numa garagem contígua a uma habitação e a uma superfície comercial, que não foram afetadas pelas chamas.

“Devido à inalação dos produtos resultantes da combustão, dois moradores tiveram que receber tratamento hospitalar. O casal, com idade de 63 anos, foi transportado para o hospital de Barcelos, após apoio médico prestado no local pela viatura médica”, esclareceu a fonte.

Para a Rua Souto das Meredas, freguesia de Forjães, concelho de Esposende, foram deslocados 18 operacionais, apoiados por cinco veículos de socorro dos bombeiros de Esposende.

No local esteve também a GNR de Esposende, que registou a ocorrência.