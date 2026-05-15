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Onde está Monica Witt? FBI oferece milhares de dólares por informações sobre antiga especialista da Força Aérea acusada de espionagem a favor do Irão

CNN , Kaanita Iyer
Há 49 min
O Gabinete do FBI em Washington anuncia uma recompensa de 200.000 dólares por informações que conduzam à detenção da ex-agente de contra-espionagem dos EUA, Monica Witt. FBI

FBI acredita que a especialista terá desertado para o Irão em 2013

O FBI está a oferecer 200 mil dólares (mais de 171 mil euros) por informações que possam levar à detenção de uma antiga especialista de informações da Força Aérea acusada, em 2019, de espionagem a favor do Irão.

Num anúncio divulgado na quinta-feira, o FBI afirmou que continua a tentar localizar Monica Witt, que acredita ter desertado para o Irão em 2013. A agência indicou que acredita que ela “provavelmente continua a apoiar atividades nefastas” do Irão.

“O FBI não esqueceu e acredita que, neste momento crítico da história do Irão, existe alguém que sabe algo sobre o seu paradeiro”, afirmou Daniel Wierzbicki, agente especial responsável pela Divisão de Contrainteligência e Cibersegurança do escritório do FBI em Washington, numa declaração, numa aparente referência às tensões em curso entre os EUA e o Irão.

“O FBI quer ouvir-vos para que nos possam ajudar a capturar Witt e levá-la à justiça”, acrescentou.

Witt foi oficial de contrainteligência no Air Force Office of Special Investigations. Entre 2003 e 2008, o seu trabalho incluiu missões de contrainteligência que a levaram ao Médio Oriente.

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O Gabinete do FBI em Washington anuncia uma recompensa de 200.000 dólares por informações que conduzam à detenção da ex-agente de contra-espionagem dos EUA, Monica Witt. FBI

Em 2019, o então procurador-geral adjunto John Demers alegou que Witt foi alvo de recrutamento pelo Irão e que, após desertar, terá revelado ao país a existência de “um programa altamente classificado de recolha de informações” e a identidade de um agente dos serviços secretos norte-americanos, “colocando assim em risco a vida dessa pessoa”.

Os procuradores alegaram na acusação que, entre janeiro de 2012 e maio de 2015, no Irão e noutros locais fora dos EUA, Witt conspirou com iranianos para fornecer “documentos e informações relacionados com a defesa nacional dos Estados Unidos, com a intenção e razão para acreditar que os mesmos seriam usados para prejudicar os Estados Unidos e beneficiar o Irão”.

Segundo a acusação, após a sua deserção, responsáveis do governo iraniano forneceram a Witt “bens e serviços, incluindo alojamento e equipamento informático”, para facilitar o trabalho que desenvolvia para eles. Não é claro se ela tem advogado nos EUA que a represente.

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A acusação também visou quatro iranianos por conspiração, tentativas de intrusão informática e roubo agravado de identidade.

Temas: Espionagem FBI Captura Agente Irão
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E.U.A.

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