China diz ter capturado "tartarugas e peixes espiões" enviados por serviços secretos estrangeiros

Agência Lusa , MSM
Há 24 min
Tartaruga
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Segundo Pequim, os animais estavam equipados com sensores

O ministério da Segurança do Estado da China alertou esta sexta-feira que serviços de informações estrangeiros estão a utilizar animais marinhos, como tartarugas e peixes equipados com sensores, para recolher informações sensíveis sobre o meio marítimo chinês.

Num artigo publicado na plataforma WeChat, o ministério afirmou que a fauna marinha é uma das formas utilizadas por outros países para obter dados sobre a temperatura e salinidade da água, a topografia dos fundos marinhos e as correntes oceânicas.

Segundo o organismo, as autoridades chinesas já capturaram “tartarugas e peixes espiões” munidos de sensores enquanto nadavam em águas sob jurisdição chinesa, sem especificar a localização.

O ministério acrescentou que identificou também outros equipamentos destinados à recolha de informação marítima, incluindo boias, planadores oceânicos ('gliders') e dispositivos eletrónicos embarcados, cuja presença constitui “uma séria ameaça à segurança territorial, militar e económica” da China.

Entre os exemplos referidos está uma boia esférica instalada por um instituto estrangeiro de investigação marinha, equipada com sensores meteorológicos e acústicos de elevada precisão, capazes de recolher dados ambientais e sinais acústicos emitidos por submarinos chineses em tempo real.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O texto menciona ainda um planador oceânico alimentado por energia solar e pelo movimento das ondas, dotado de sistemas de comunicação por rádio e de transmissão via satélite, que permitiria recolher informações ambientais com potencial relevância militar e dados sobre a atividade marítima.

Outro caso citado é o de um equipamento comercializado como dispositivo de “serviços marítimos” para navios de carga, mas que, segundo o ministério, seria capaz de monitorizar atividades portuárias em tempo real e integrar dados meteorológicos e coordenadas de navegação para criar uma “rede de vigilância marítima”.

“A segurança marítima é uma componente importante da segurança nacional e a sua proteção exige esforços de todos”, sublinhou o ministério, apelando à população para denunciar equipamentos suspeitos e aos proprietários de embarcações para desconfiarem de ofertas de material provenientes de empresas desconhecidas.

O ministério da Segurança do Estado, que em 2023 apelou à mobilização de toda a sociedade para “prevenir e combater a espionagem”, divulga regularmente no WeChat alegados casos de espionagem e tem incentivado os cidadãos chineses a desconfiarem de ofertas de emprego ou pedidos de informação considerados suspeitos, sobretudo quando têm origem estrangeira.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espiões Serviços secretos China Segurança Tartarugas
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Ásia

China diz ter capturado "tartarugas e peixes espiões" enviados por serviços secretos estrangeiros

Há 24 min

Yoon Suk-yeol, ex-líder sul-coreano, condenado a 30 anos de prisão por envio de drones para Coreia do Norte

Há 2h e 0min

China sanciona ministro da Defesa filipino por “prejudicar interesses chineses”

Há 2h e 47min

Princesa Bajrakitiyabha da Tailândia morre após mais de três anos em coma

Há 2h e 50min
Mais Ásia

Mais Lidas

Ucrânia atinge Crimeia: "Parece que não restam pontes intactas nas vias de acesso terrestre à península"

Ontem às 11:27

Praia da Sardenha proíbe uso de chapéus de sol a banhistas entre os 10 e os 65 anos

Ontem às 10:59

Mundial 2026: o calendário de todos os jogos

Há 1h e 35min

Falso alarme: Pentágono volta a abrir após "incidente com materiais perigosos"

Ontem às 16:17

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Seleção Nacional, se estás com problemas de autoestima, lê este texto da CNN Internacional. E estes são os seis favoritos do Mundial

Ontem às 09:00

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

10 jun, 11:59

A "Novorossiya" era a principal via de abastecimento das tropas russas na Crimeia, agora, por causa dos drones ucranianos, é "a estrada da morte"

Ontem às 13:34

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

10 jun, 08:26

França e Alemanha querem reduzir o poder de Kaja Kallas e ponderam "desmantelar" o serviço diplomático da União Europeia

Ontem às 06:28

Grávida da Murtosa: confirmada a absolvição de Fernando Valente

Ontem às 11:56

Da invasão ao entendimento: EUA dão volta de 180 graus em horas mas deixam duas grandes dúvidas no ar

Ontem às 22:23