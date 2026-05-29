Ciúme pode ser a origem do crime violento. Suspeito de espancar português até à morte em Espanha teve de ser medicado

Há 1h e 31min

Homem está sub custódia enquanto aguarda comparência perante o juiz. Devido ao seu estado de agitação e à medicação que lhe foi administrada, ainda não foi possível recolher o seu depoimento

O suspeito do homicídio de um português em Fuenmayor, na comunidade de La Rioja, Espanha, é um homem de 31 anos oriundo do Equador com nacionalidade espanhola, residente em Viana (Navarra). O homem permanece sob custódia da Guarda Civil em Logroño, capital de La Rioja, aguardando comparência perante o juiz de instrução no Tribunal de Primeira Instância de Logroño.

O detido foi inicialmente levado para o Hospital Universitário San Pedro, em Logroño, para exame médico, e depois foi imediatamente transferido para as celas da sede da Guarda Civil. Devido ao seu estado de agitação e à medicação que lhe foi administrada, não foi possível recolher o seu depoimento na quinta-feira, explicou à comunicação social o porta-voz da Guarda Civil, Miguel Ángel Saez.

Quanto às circunstâncias do crime, uma das principais hipóteses investigadas é a de que este tenha sido provocado por ciúme.

Ao que tudo indica, o detido, residente na localidade de Viana, na provínica vizinha de Navarra, suspeitava que a sua companheira mantinha um caso com a vítima e, na presença desta e de um menor (ainda não é claro se este é ou não seu filho), dirigiu-se a Fuenmayor. Aí, primeiro atropelou o jovem português e depois espancou-o até à morte com um objeto contundente.

O veículo utilizado durante o atropelamento, que será do alegado homicida, está a ser analisado pela polícia. De acordo com as descrições nos jornais espanhóis, um poste arrancado e um banco de jardim destruído davam uma ideia da violência do crime.

Os eventos decorreram na Rua Manjarrés, numa zona pouco frequentada, sobretudo à noite.

Segundo um comunicado divulgado pela Guarda Civil, as autoridades receberam um alerta sobre uma agressão na Rua Manjarrés, em La Rioja, pelas 00:43 de quinta-feira. Várias viaturas da Unidade de Segurança Pública deslocaram-se ao local, onde encontraram um homem caído no chão com ferimentos graves e, a poucos metros de distância, uma mulher e uma criança pequena.

A mulher foi também assistida devido aos ferimentos causados ​​pelo homem detido. Foi levada para o Hospital San Pedro, em Logroño, onde, depois de ter sido submetida a vários exames, se encontra em condição estável e fora de perigo.

Os polícias prestaram os primeiros socorros ao homem no local, mas este não resistiu aos ferimentos e faleceu. A vítima faleceu em consequência dos ferimentos. O homem de 26 anos era de origem portuguesa e a sua última morada conhecida era em Logroño, embora tenham surgido informações de que se tinha mudado há puco tempo para Fuenmayor.

O alegado agressor foi detido pelos polícias no local.

A mulher, também vítima do ataque, foi levada para o Hospital de San Pedro, onde foi submetida a vários exames até ser estabilizada e considerada fora de perigo, tendo recebido alta. A criança não sofreu ferimentos.

A Unidade Orgânica da Polícia Judiciária e o Laboratório de Criminalística da Guarda Civil de La Rioja assumiram a investigação.