Mau tempo: governo espanhol avisa que ainda se seguem "dias complicados"

Agência Lusa , MJC
Há 42 min
Efeitos da tempestade Leonardo em Toledo, Espanha (EPA)

As chuvas já levaram à retirada de casa, por precaução, de mais de 7.500 pessoas na Andaluzia nos últimos dias e há registo de inundações e cortes de vias em diversas regiões de Espanha, assim como avisos de risco de transbordo de rios

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, alertou esta sexta-feira que se avizinham ainda "dias complicados" por causa da chuva intensa que está a atingir a Península Ibérica.

Também Juanma Moreno, presidente do governo da região de Espanha que está a ter mais problemas com a intempérie da última semana, a Andaluzia, no sul do país, avisou que o mau tempo, "lamentavelmente, não terminou e ainda se seguem episódios de chuvas, algumas intensas".

As chuvas já levaram à retirada de casa, por precaução, de mais de 7.500 pessoas na Andaluzia nos últimos dias e há registo de inundações e cortes de vias em diversas regiões de Espanha, assim como avisos de risco de transbordo de rios.

Sánchez sobrevoou hoje de helicóptero as zonas da Andaluzia mais afetadas pelas chuvas e inundações e disse no final que os próximos dias vão ser ainda difíceis, apelando à prudência, tranquilidade e paciência das populações e que sejam seguidas as recomendações e informações das autoridades.

"Vêm dias complicados porque vai entrar uma nova frente amanhã [sábado]. Estamos a sofrer uma meteorologia muito adversa, muito perigosa", afirmou, realçando que "o solo já não consegue absorver água e a expulsa".

Sánchez manifestou empatia e solidariedade com as populações que estão a ser afetadas por "chuvas que não acabam" e que estão a obrigar à retirada de casa de milhares de pessoas, assim como a cortar estradas e a suspender viagens de comboio.

Insistindo no apelo à "compreensão e paciência", o líder do Governo espanhol pediu "confiança nos peritos, naqueles que realmente sabem como gerir este tipo de emergência climática" e que tomam decisões para "fundamentalmente salvaguardar vidas", que "é o mais importante".

Sem adiantar dados concretos, o líder do Governo espanhol prometeu apoio às populações também para "a reconstrução e o renascimento das zonas afetadas" pelas chuvas.

O Governo espanhol já enviou para a Andaluzia, na última semana, mais de dez mil elementos das forças armadas, das forças de segurança nacionais e outras estruturas geridas pelo Estado central por causa do mau tempo.

Estes meios somam-se aos do governo autonómico da Andaluzia, que tem a tutela da proteção civil e dos serviços de emergência na região.

Também o presidente da Junta da Andaluzia (governo regional), que na quinta-feira admitiu que a situação provocada pelas chuvas é inédita, "nunca vista", na região, sublinhou hoje que o mau tempo vai continuar.

"Amanhã [sábado] há previsão de precipitações, em alguns pontos abundantes", e para segunda-feira está previsto novo temporal, a depressão Marta, com possibilidade de chuvas intensas na Andaluzia, disse Juanma Moreno.

Rios e barragens estão já cheios e novas chuvas "podem dificultar ainda mais a situação", com transbordos e necessidade de descargas que vão provocar "inundações e danos", acrescentou.

"Peço aos andaluzes, como sempre, muita prudência, porque isto, lamentavelmente, ainda não acabou e ainda se seguem episódios de chuva, algumas intensas, e podemos ter circunstâncias que são potencialmente perigosas", alertou Juanma Moreno, que admitiu a possibilidade de haver necessidade de retirar mais pessoas de casa, por precaução.

Uma pessoa morreu na região de Málaga, na Andaluzia, depois de ter sido arrastada por um curso de água na terça-feira, quando tentava salvar um cão, confirmaram as autoridades locais.

Temas: Espanha Pedro Sánchez Mau tempo Cheias Inundações

Relacionados

Proteção Civil alerta para chuva intensa e ventos fortes com depressão Marta e apela a comportamentos seguros

Seguradoras querem que criação de fundo para catástrofes seja uma prioridade

Casal viajou 60 quilómetros para roubar gerador em Coimbra. Acabaram apanhados pela GNR

Europa

Mau tempo: governo espanhol avisa que ainda se seguem "dias complicados"

Há 42 min

GUERRA AO MINUTO | Rússia acusa a Ucrânia de tentativa de assassínio de um general russo de topo em Moscovo 

Hoje às 11:41

TikTok acusado de violar regras da UE por ter "design viciante". Arrisca multa (a não ser que mude de design)

Hoje às 11:40

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10
Mais Europa

Mais Lidas

Há nova tempestade a caminho de Portugal. Chama-se Marta e chega este sábado

Ontem às 19:59

Vai acontecer no Tejo o que não acontece desde 1997. Autoridades pedem a quem vive nas zonas ribeirinhas que saia de casa

Ontem às 16:53

Esta notícia interessa também a quem tem geradores: preços dos combustíveis mudam na próxima semana - um sobe, outro desce

Hoje às 10:17

Devido à descarga de água das barragens, “será expectável haver sardinha gorda no próximo São João e Santo António”

4 fev, 10:52

"Herói da Federação Russa" baleado várias vezes em Moscovo

Hoje às 09:10

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro alarga distância para Ventura e lidera avaliação na resposta à tempestade

Ontem às 21:02

"Não veio ninguém" ver se Catarina precisa de pão e água

Hoje às 08:00

ASAE vai andar no terreno para garantir que não há "aumentos injustificados" nos preços dos materiais de construção por causa do mau tempo

Ontem às 20:09

🟢Normal | 🟡Aviso | 🟠Perigo | 🔴Extremo: veja aqui em tempo real o risco de inundação no sítio onde está

4 fev, 13:26

Pensões de fevereiro são pagas hoje e trazem uma compensação de IRS

Hoje às 08:49

Casal viajou 60 quilómetros para roubar gerador em Coimbra. Acabaram apanhados pela GNR

Ontem às 20:50