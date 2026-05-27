Polícia espanhola faz buscas na sede do Partido Socialista em Madrid

Há 1h e 27min

Há ainda buscas em residências de antigos dirigentes socialistas

A polícia espanhola está a realizar esta quarta-feira buscas na sede do Partido Socialista, o PSOE, em Madrid, numa operação destinada à recolha de informação sobre um possível esquema de financiamento ilegal, segundo avança o jornal El País.

Em simultâneo, as autoridades estão a realizar buscas em várias localizações, incluindo as residências em Madrid dos antigos dirigentes socialistas Gaspar Zarrías e Santos Cerdán, bem como do empresário Javier Pérez Dolset. Segundo fontes próximas da investigação, os agentes deverão também proceder à recolha de depoimentos de diversas pessoas envolvidas.

O caso investiga um alegado esquema de corrupção que levou à detenção, em dezembro, de Leire Díez, do ex-presidente da SEPI, a Sociedade Estatal de Participações Industriais, Vicente Fernández Guerrero e do empresário basco Antxon Alonso, proprietário da empresa Servinabar e amigo de Santos Cerdán.

Os três são suspeitos de crimes como abuso de poder, peculato, tráfico de influências e associação criminosa, e terão utilizado um grupo de WhatsApp chamado “Hirurok” para comunicar entre si.

A investigação aponta ainda para a existência de cinco contratos e subsídios alegadamente fraudulentos, num total de cerca de 132 milhões de euros, envolvendo várias empresas e entidades públicas. Entre elas estão a Mercosa, a Enusa, o Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), a Sepides, a Servinabar, a Forestalia e a Tubos Reunidos, esta última beneficiária de um resgate de 112,8 milhões de euros aprovado em 2021.

Em reação à operação, o líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo, voltou a pedir a realização de eleições antecipadas, considerando a situação “desesperante” e alertando para o risco de alastramento da crise.

Já no Parlamento, o vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Carlos Cuerpo, defendeu “tolerância zero” face a qualquer comportamento ilegal e sublinhou a necessidade de respeitar os processos judiciais e a presunção de inocência.