Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. As imagens são impressionantes

Agência Lusa , PP
Há 43 min
Espanha descobre túnel labiríntico entre Marrocos e Ceuta usado para tráfico de droga. Reprodução Polícia Nacional

O "’narcotúnel’ labiríntico, com três níveis, carris, vagões e sistemas de roldanas e gruas" foi localizado em Ceuta revelou esta terça-feira a Polícia Nacional

A polícia espanhola desmantelou uma organização criminosa que introduzia droga na Europa através de um túnel labiríntico e sofisticado, numa estrutura semelhante ao de uma mina, entre Marrocos e Ceuta, um enclave de Espanha no norte de África.

O "’narcotúnel’ labiríntico, com três níveis, carris, vagões e sistemas de roldanas e gruas" foi localizado em Ceuta dentro de uma operação para desmantelar "a rede das redes de haxixe", revelou esta terça-feira a Polícia Nacional de Espanha, num comunicado.

A operação envolveu 250 polícias e culminou com a detenção de 29 pessoas e a apreensão, em várias fases da investigação, que se prolongou por mais de um ano, de mais de 17 toneladas de droga, 1.430.000 euros em dinheiro e 15 veículos de luxo.

Segundo a polícia, o túnel para passar droga entre Marrocos e Espanha, uma "infraestrutura complexa", estava sob um armazém industrial e "camuflado por trás de um refrigerador insonorizado de grandes dimensões".

"Tinha três níveis: poço de descida, uma câmara intermédia para armazenar fardos e uma linha final" que levava a território marroquino, num "desenho elaborado" que permitia transferir o haxixe entre os dois países "sem contacto visual direto" entre os envolvidos no tráfico.

"Para o correto funcionamento [do túnel], a organização tinha instalado sistemas de bombagem e insonorização que mantinham a infraestrutura operacional sem levantar suspeitas", relatou a polícia espanhola.

O túnel é um "labirinto próprio de uma mina" e "estava perfeitamente estruturado, com vagões que se moviam através de um sistema de carris de construção complexa e próprio de obras de engenharia perfeitamente desenhadas", realçou.

As autoridades estão ainda a trabalhar na retirada de água do túnel, que está parcialmente inundado, pelo que não foi revelada a dimensão total da estrutura.

A rede criminosa era liderada por duas pessoas, uma delas em Marrocos e outra em Espanha.

Segundo a polícia espanhola, o líder no lado marroquino era "considerado o 'narcoarquitecto' e o 'patrão dos túneis'", sendo também suspeito de ser o responsável por um outro túnel entre Marrocos e Ceuta descoberto no ano passado.

O líder no lado espanhol era "o dono de toda a droga apreendida".

Esta operação policial desenrolou-se ao longo de várias fases e em várias cidades de Espanha, depois de as autoridades terem identificado, em fevereiro de 2025, "uma organização criminosa instalada em Ceuta com capacidade para movimentar grandes quantidades de haxixe" para território continental de Espanha, através de embarcações de alta velocidade.

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