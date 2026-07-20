Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Um adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta segunda-feira durante as celebrações da vitória de Espanha no Campeonato do Mundo de Futebol, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, depois de uma fonte ter desabado.

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas tinham subido à estrutura da "Glorieta del Árbol Gordo" quando esta cedeu. O jovem encontrava-se no interior da fonte no momento do colapso e acabou por ser atingido. Outras três pessoas sofreram ferimentos graves.

O alerta foi dado cerca das 00:30 (23:30 em Lisboa), mobilizando a Polícia Local, a Guardia Civil, os bombeiros e uma equipa médica. "O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol transformou-se numa tragédia", lamentou o município de Ciudad Rodrigo, numa publicação nas redes sociais, onde deixou ainda votos de rápida recuperação aos restantes feridos.