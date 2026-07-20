MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Tiago Ferreira Resende
Há 1h e 44min
Festejos de Espanha. Lusa
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O alerta foi dado cerca das 00:30 (23:30 em Lisboa)

Um adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta segunda-feira durante as celebrações da vitória de Espanha no Campeonato do Mundo de Futebol, em Ciudad Rodrigo, na província de Salamanca, depois de uma fonte ter desabado.

Segundo a imprensa espanhola, várias pessoas tinham subido à estrutura da "Glorieta del Árbol Gordo" quando esta cedeu. O jovem encontrava-se no interior da fonte no momento do colapso e acabou por ser atingido. Outras três pessoas sofreram ferimentos graves.

O alerta foi dado cerca das 00:30 (23:30 em Lisboa), mobilizando a Polícia Local, a Guardia Civil, os bombeiros e uma equipa médica. "O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol transformou-se numa tragédia", lamentou o município de Ciudad Rodrigo, numa publicação nas redes sociais, onde deixou ainda votos de rápida recuperação aos restantes feridos.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espanha Mundial 2026 Adolescente Polícia Local
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Mundo

O "milagre" de Manchester: este é o plano de Andy Burnham para mudar o Reino Unido

Há 28 min

Adolescente de 13 anos morre durante festejos da vitória de Espanha no Mundial

Há 1h e 44min

GUERRA NO IRÃO • AO MINUTO | Irão anuncia ataque a base militar dos EUA no Kuwait. Washington responde com bombardeamentos em Bouchehr

Há 1h e 52min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ucrânia lança mais de 400 drones contra Moscovo. Rússia diz ter intercetado a maioria

Há 3h e 12min
Mais Mundo

Mais Lidas

20 anos depois de a mulher ter caído para a morte, a história de um pastor de jovens começou a desfazer-se

Ontem às 11:00

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

18 jul, 10:06

Um ano no mar: como é viver a tempo inteiro num navio de cruzeiro

Ontem às 17:00

Yuval Harari: "As empresas de IA dizem: 'Vamos criar um deus e ele será nosso escravo'. É ridículo: se criarmos algo mais inteligente, não será possível mantê-lo sob controlo"

18 jul, 18:00

O que os mais velhos precisam de saber antes de tomar um medicamento à base de GLP-1 para perder peso

Ontem às 16:00

Cinco horas, 40 mísseis Iskander-M e vários incêndios. Rússia lança um dos maiores ataques de sempre contra Kiev

Ontem às 09:23

Porque ouve o vizinho gritar golo antes de o ver na televisão?

Ontem às 09:57

A equipa dele foi eliminada do Mundial há 40 anos. Mas, nas bancadas, conheceu o amor da sua vida

Ontem às 09:00

A Espanha é campeã do mundo (siga aqui)

Ontem às 19:00

Não, não é a Gronelândia. Os movimentos de Rússia e China à volta deste arquipélago estão fazer soar os alarmes

Ontem às 22:00

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

17 jul, 13:32

EUA atingem projeto nuclear iraniano e Teerão intensifica ataques à Jordânia e ao Kuwait

Ontem às 13:54