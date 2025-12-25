Espanha intercepta duas embarcações com 58 migrantes na costa de Múrcia, 18 deles menores

25 dez 2025, 20:15

Os migrantes foram atendidos pela Cruz Vermelha antes de serem entregues à Polícia Nacional.

A Guarda Civil espanhola intercetou esta quinta-feira duas embarcações com 58 migrantes a bordo, na costa de Múrcia, entre eles 18 menores e uma mulher, todos em bom estado de saúde, informou a Delegação do Governo na região.

O incidente ocorreu pela manhã nas praias Larga e Los Hierros, em Lorca.

Os migrantes foram atendidos pela Cruz Vermelha antes de serem entregues à Polícia Nacional, para custódia no Centro de Atenção Temporária a Estrangeiros de Cartagena, de onde será processada a expulsão dos adultos, de Espanha.

No mês passado, as autoridades espanholas recuperaram o corpo de um migrante que tinha caído ao mar durante a travessia de uma embarcação precária, a 88 quilómetros a sudeste de Cartagena, com 17 pessoas a bordo.

No arquipélago espanhol das Canárias, no Atlântico, equipas de resgate localizaram uma embarcação que transportava 126 migrantes, incluindo 19 menores de idade e quatro mulheres.