Região de Madrid está a viver o "pior incêndio da história". "Catástrofe" já tirou 19.000 pessoas das suas casas

Agência Lusa , MFP
Há 48 min
Bombeiros espanhóis (Manu Fernandez/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

"Tempestade perfeita" está a agravar a situação, dificultando o combate às chamas

A região de Madrid está a enfrentar "o pior incêndio da história", disse a presidente do governo autonómico, que revelou que 19.000 pessoas de várias localidades foram retiradas de casa desde quinta-feira.

"É o pior incêndio da história da Comunidade de Madrid [Região Autónoma]”, disse Isabel Díaz Ayuso em declarações aos jornalistas ao final da manhã, para fazer um ponto de situação dos fogos.

Segundo as autoridades, os três incêndios que atingem localidades da região, situadas entre 50 e 100 quilómetros da capital, uniram-se e formam agora uma única frente.

Isabel Díaz Ayuso afirmou que uma "tempestade perfeita" está a agravar a situação, por causa do vento forte e das altas temperaturas.

"São horas complicadíssimas" e "uma catástrofe" para a região, afirmou.

A presidente regional revelou que 19.000 pessoas foram retiradas de casa desde quinta-feira em várias localidades das zonas afetadas pelos incêndios, incluindo idosos que vivem em lares.

Os incêndios na região de Madrid estão também a afetar a província de Ávila, na região autónoma vizinha de Castela e Leão.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Estes incêndios levaram o Governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite e a acionar o mecanismo europeu de proteção civil, para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros europeus.

Espanha juntou-se assim a França, que também pediu ajuda através do mecanismo europeu de proteção civil para combater os fogos que atingem o país.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, admitiu esta sexta-feira que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais.

O ministro da Administração Interna espanhol, Fernando Grande-Marlaska, disse que além destes fogos em Madrid e Ávila há mais nove no resto de Espanha que mobilizam meios aéreos e por isso foi ativado o mecanismo europeu de proteção civil.

"É um dia muito difícil, com uma situação muito adversa", disse o ministro.

"Hoje o perigo de incêndios continuará a ser muito alto ou extremo na maior parte do território apesar da descida das temperaturas", disse, por seu turno, a Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Este ano já arderam perto de 130.000 hectares em Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Em 2025, arderam mais de 393.000 hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espanha Madrid Incêndios Fogos florestais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Região de Madrid está a viver o "pior incêndio da história". "Catástrofe" já tirou 19.000 pessoas das suas casas

Há 48 min

Transformar relíquias da aviação em armas: Rússia está a copiar uma das estratégias mais inovadoras da Ucrânia

Há 2h e 54min

Incêndios em Espanha estão a "arrasar milhares de hectares". Sánchez pede "muita precaução" às populações

Hoje às 10:46

Uma península inteira evacuada: centenas de barcos retiraram milhares de pessoas de Cap Ferret, em França, após aproximação de dois violentos incêndios

Hoje às 10:25
Mais Europa

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Fernando Madureira entrega-se voluntariamente para cumprir um ano e quatro meses de pena de prisão

Ontem às 15:40

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00