"O pior incêndio da história": mais de 40 mil pessoas retiradas ou confinadas à volta de Madrid

Agência Lusa , AG
Há 1h e 9min
Bombeiro combate incêndio entre Ávila e Madrid (Cesar Manso/Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Autoridades admitem mesmo que os dois grandes fogos de Ávila e Madrid se possam juntar nas próximas horas

Mais de 40 mil pessoas foram já retiradas de casa ou confinadas. por causa dos incêndios que desde quinta-feira afetam a região de Madrid e Ávila, em Espanha, e que continuam por controlar, disseram esta sexta-feira as autoridades.

Na região autónoma de Madrid 40 mil pessoas foram já afetadas pelos fogos (26 mil retiradas de casa, de forma preventiva, e as restantes confinadas, sem poderem sair das localidades onde vivem), enquanto em Ávila, na região vizinha de Castela e Leão, outras 1.500 estão neste momento deslocadas.

O delegado do Governo espanhol na região de Madrid, Francisco Martín, disse aos jornalistas, por volta das 18:00 locais (17:00 em Lisboa), que as autoridades não descartam que haja mais pessoas retiradas de casa "nas próximas horas", devido à evolução das chamas.

A região autónoma de Madrid está a enfrentar "o pior incêndio da história", disse esta sexta-feira a presidente do governo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, ao final da manhã.

Segundo as autoridades, os três incêndios que atingem localidades da região, situadas entre 50 e 100 quilómetros da capital espanhola, uniram-se durante a manhã e formam agora uma única frente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Por outro lado, as autoridades preveem que ao fogo de Madrid se junte o que avança na província de Ávila.

Estes incêndios levaram o Governo de Espanha a declarar a situação de emergência em Madrid e Ávila na quinta-feira à noite e a acionar o mecanismo europeu de proteção civil, para pedir quatro meios aéreos de combate a fogos florestais aos parceiros da União Europeia (UE).

Espanha juntou-se assim a França, que também pediu ajuda através do mecanismo europeu de proteção civil para combater os fogos que atingem o país.

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, admitiu que há "uma situação dramática" em várias províncias do país por causa dos fogos florestais.

O ministro da Administração Interna espanhol, Fernando Grande-Marlaska, disse que além destes fogos em Madrid e Ávila há mais nove no resto de Espanha que mobilizam meios aéreos e por isso foi ativado o mecanismo europeu de proteção civil.

"É um dia muito difícil, com uma situação muito adversa", disse o ministro.

Este ano já arderam mais de 130 mil hectares em Espanha, segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais (EFFIS).

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em 2025, arderam mais de 393 mil hectares, na maior área ardida num ano de que há registo no país.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espanha Madrid Ávila
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Cinco polícias feridos após barco onde seguiam chocar contra a Ponte de Westminster em Londres

Há 29 min

"Trabalhamos dia e noite todos os dias, sem descanso": esta é a unidade que está a aterrorizar a Rússia no Mar Negro

Há 37 min

"O pior incêndio da história": mais de 40 mil pessoas retiradas ou confinadas à volta de Madrid

Há 1h e 9min

Hackers russos estão a visar e-mails de cientistas nucleares e empresas contratadas pelo setor da Defesa dos EUA

Há 3h e 56min
Mais Europa

Mais Lidas

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

Ontem às 21:28

Acidente fatal em Formentera: hospitais de São José e Vila Franca de Xira confirmam e lamentam morte de médicas portuguesas

Ontem às 12:06

Burlão de taxistas utilizava MB Way para realizar transferências bancárias sem o conhecimento dos motoristas

Ontem às 14:48

Sete horas esquecida numa viatura da creche: o que já se sabe da morte da criança de 18 meses em Almada

Ontem às 19:39

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

Hoje às 13:56

Há uma nova solução a ajudar Espanha contra os incêndios. São burros

Ontem às 16:57

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

Hoje às 07:00

França e Espanha tentam sobreviver a um fenómeno que está a atingir o Mediterrâneo e que ainda não chegou a Portugal

Hoje às 00:01

Criança de 18 meses morre esquecida em viatura de colégio em Almada

Ontem às 17:43

Combustíveis voltam a subir na próxima semana. Gasóleo dispara uma vez mais

Hoje às 09:12

Novas regras do Registo Nacional de Utentes estão a retirar comparticipação de medicamentos a muitos pacientes

Ontem às 12:20

Barragem abandonada está a degradar as gravuras do Côa. Património mundial já esteve mais de 500 dias submerso

Ontem às 09:00