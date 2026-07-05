Ligar a máquina de lavar roupa à noite pode dar multa de 3.000 euros em Espanha

Há 2h e 15min

Ter a máquina de lavar a trabalhar durante a noite pode resultar em multas de milhares de euros em algumas cidades espanholas. Autarquias podem sancionar o excesso de ruído provocado por eletrodomésticos quando ultrapassa os limites definidos nas ordenanças municipais, com coimas que, nos casos mais graves, podem superar os 3.000 euros.

Ligar a máquina de lavar roupa durante a noite pode sair caro em algumas cidades espanholas. Segundo o jornal El Español, várias autarquias em Espanha preveem multas que podem chegar aos 3.000 euros por excesso de ruído, incluindo o provocado por eletrodomésticos, quando são ultrapassados os limites definidos nas regras municipais.

Em Espanha, não existe uma proibição nacional específica de utilizar máquinas de lavar a determinadas horas. A legislação nacional, nomeadamente a Lei do Ruído e a Lei da Propriedade Horizontal, estabelece o enquadramento geral, mas são os municípios que definem os horários, os limites de ruído e as respetivas sanções.

De acordo com o El Español, as regras distinguem normalmente entre o período diurno e o período noturno. Durante o dia, o limite de ruído no interior das habitações ronda, em termos gerais, os 35 decibéis. À noite, pode descer para valores entre os 25 e os 30 decibéis.

Uma máquina de lavar convencional pode produzir entre 45 e 50 decibéis durante o ciclo de lavagem e atingir cerca de 70 decibéis na centrifugação. Ainda assim, ultrapassar estes valores não significa que seja aplicada automaticamente uma multa. As autoridades têm em conta fatores como a intensidade do ruído, a duração, o horário e a reincidência, sendo o excesso habitualmente medido pela polícia local.

A Lei da Propriedade Horizontal permite ainda aos condomínios exigir o fim de atividades consideradas incómodas ou prejudiciais no interior dos edifícios. Isto pode incluir ruídos persistentes provocados por eletrodomésticos quando interferem com o descanso dos restantes moradores.

Segundo o jornal espanhol, o primeiro passo perante um conflito deste tipo deverá passar pela tentativa de encontrar uma solução no condomínio. Caso o problema persista, podem ser desencadeadas ações judiciais ou apresentada uma queixa junto da autarquia, que tem competência para aplicar sanções por excesso de ruído.

As regras variam de cidade para cidade. Em Madrid, o período noturno decorre entre as 23h00 e as 07h00. As infrações leves podem dar origem a multas entre 90 e 750 euros, enquanto as situações consideradas graves ou reincidentes podem ser sancionadas com coimas até 1.500 euros.

Em Barcelona, as regras são mais restritivas. Segundo o El Español, a regulamentação municipal proíbe atividades domésticas ruidosas entre as 21h00 e as 08h00 e as multas podem ultrapassar os 3.000 euros nos casos mais graves.

Em Valência, o período noturno decorre entre as 22h00 e as 08h00 e as multas começam nos 600 euros. Em Bilbau são aplicadas sanções semelhantes, enquanto em Sevilha o período de maior restrição ao ruído começa às 23h00.

Ligar a máquina de lavar roupa durante a noite pode sair caro em algumas cidades espanholas. Segundo o jornal El Español, várias autarquias em Espanha preveem multas que podem chegar aos 3.000 euros por excesso de ruído, incluindo o provocado por eletrodomésticos, quando são ultrapassados os limites definidos nas regras municipais.

Em Espanha, não existe uma proibição nacional específica de utilizar máquinas de lavar a determinadas horas. A legislação nacional, nomeadamente a Lei do Ruído e a Lei da Propriedade Horizontal, estabelece o enquadramento geral, mas são os municípios que definem os horários, os limites de ruído e as respetivas sanções.

De acordo com o El Español, as regras distinguem normalmente entre o período diurno e o período noturno. Durante o dia, o limite de ruído no interior das habitações ronda, em termos gerais, os 35 decibéis. À noite, pode descer para valores entre os 25 e os 30 decibéis.

Uma máquina de lavar convencional pode produzir entre 45 e 50 decibéis durante o ciclo de lavagem e atingir cerca de 70 decibéis na centrifugação. Ainda assim, ultrapassar estes valores não significa que seja aplicada automaticamente uma multa. As autoridades têm em conta fatores como a intensidade do ruído, a duração, o horário e a reincidência, sendo o excesso habitualmente medido pela polícia local.