Guerra diplomática entre Espanha e Israel agrava-se e Madrid manda retirar embaixadora de Telavive

Há 22 min

Espanha desce nível da sua representação diplomática em Israel

O governo espanhol decidiu retirar definitivamente a sua embaixadora em Israel, Ana Sálomon, segundo foi publicado, esta quarta-feira, no Boletín Oficial del Estado.

A retirada definitiva da embaixadora espanhola em Telavive, conforme explica o jornal La Vanguardia, obriga o governo espanhol a pedir aprovação ao executivo israelita quando entender que deve retomar as relações diplomáticas ao mais alto nível.

O jornal espanhol adianta também que, tendo em conta as críticas do governo a Israel, não é certo que uma nova nomeação ocorra brevemente.