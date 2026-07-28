Luna foge do fogo em Espanha e revive pesadelo antigo. "Foi como voltar à Síria por alguns instantes"

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Foi para a Síria depois de se ter apaixonado por Mohamed Amin El Aabou, membro da Brigada Al Andalus. Ficou lá nove anos, quatro deles sob cativeiro das brigadas curdas. Foi repatriada em 2023, julgada e condenada por pertencer a um grupo terrorista. Com pulseira eletrónica, teve agora de fugir dos fogos que cercam Madrid

Aos 39 anos, Luna Fernández revive um pesadelo antigo. Fugir dos incêndios não lhe é estranho. Estava habituada a isso quando vivia na Síria, primeiro em Al Hol e depois em Al Roj, nos campos do norte daquele país, onde as milícias curdas mantinham as mulheres do Estado Islâmico em cativeiro. Era comum as tendas incendiarem-se.

Quando os serviços de emergência de Madrid ordenaram aos seus vizinhos que abandonassem as casas o mais depressa possível, Luna viu-se obrigada a ponderar. Está em liberdade condicional, com pulseira eletrónica, depois de ter sido condenada por pertencer ao grupo terrorista.

“Fiquei muito assustada. Foi como voltar à Síria por alguns instantes”, confessa ao jornal El País, num dos centros que as autoridades espanholas disponibilizaram para os cidadãos que se viram obrigados a abandonar as suas casas por causa dos fogos.

Luna foi para a Síria em 2014, apaixonada por aquele que era na altura seu marido - Mohamed Amin El Aabou, membro da Brigada Al Andalus. Esteve lá até 2023, quando foi repatriada juntamente com outra espanhola e as 13 crianças de quem cuidavam, nove das quais seus filhos biológicos. Em Espanha, foi condenada e passou nove meses na cadeia de Estremera. Saiu em liberdade condicional e recuperou os filhos, que tinham ficado aos cuidados do Estado espanhol enquanto esteve presa.

“A verdade é que, em Espanha, tudo me correu mal”, lamenta agora em declarações ao jornal espanhol, depois de ter sido obrigada a abandonar a sua casa por causa do fogo.

Protegida do fogo, com a mãe e os filhos, Luna só quer agora que o fogo acalme para regressar a casa e recomeçar.