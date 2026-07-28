"Ainda se avizinham horas difíceis": corrida contra o tempo em Espanha e França para controlar os incêndios antes de uma nova onda de calor

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Noite mais tranquila, mas os bombeiros continuam a trabalhar nos vários focos de incêndio, sobretudo nas regiões de Ávila e Madrid (Espanha) e Gironda (França)

Os bombeiros espanhóis continuam esta manhã a tentar controlar os incêndios que assolam as proximidades de Madrid, a poucas horas da chegada de um vento do sul que traz o risco de agravamento dos fogos.

Os incêndios florestais que assolam Ávila e Madrid continuam ativos esta terça-feira. Durante a madrugada, 50 equipas terrestres trabalharam numa das zonas que mais preocuparam ontem: a região em redor do rio Cofio. Os esforços "têm sido positivos", informou o canal 112 da Comunidade de Madrid na sua atualização das 7:00, publicada no X. A descida da temperatura durante a noite ajudou o combate aos incêndios. "Esta terça-feira, prevê-se um aumento das temperaturas, o que voltará a afetar os trabalhos de combate aos incêndios." São horas cruciais até à chegada de uma nova onda de calor a Espanha.

O jornal El Mundo fala na "maior evacuação da história espanhola": 73 mil pessoas desalojadas pelos incêndios que já devastaram quatro províncias.

ℹ️🚨 Actualización 7:00h del #IFSierraOeste.



👉 50 medios terrestres han trabajado durante toda la noche en el incendio que afecta a la @ComunidadMadrid.



👉 Las labores han sido positivas en el entorno del río Cofio, que es la zona más crítica en estos momentos.



👉 En la… pic.twitter.com/A0kYDPV7WX — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 28, 2026

O vento deverá mudar de direção a meio do dia de hoje. "Soprará então do sul e tudo o que não tiver sido contido poderá muito bem complicar novamente a situação. É isso que torna tão importante o esforço que vai ser envidado" até lá, sublinhou durante a noite o delegado do Governo na região de Madrid, Fran Martin Aguirre.

O dia de hoje será "absolutamente determinante", afirmou em conferência de imprensa o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que disse esperar "controlar e domar o fogo" e referiu "previsões verdadeiramente desfavoráveis" a partir de quarta-feira.

O incêndio da "Sierra del Oeste", na região de Madrid, estava a juntar-se ao gigantesco fogo de Ávila, na região vizinha de Castela e Leão, o incêndio florestal "mais grave" da história recente de Espanha, de acordo com o Governo.

Estes incêndios devastaram, em poucos dias, cerca de 75 mil hectares.

"Ainda se avizinham horas difíceis" com "o aumento das temperaturas", alertou o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, na segunda-feira, durante uma visita ao centro de coordenação de socorro na região de Valência (este). Num discurso dedicado aos "refúgios climáticos" destinados a proteger a população durante ondas de calor, o primeiro-ministro considerou que estes incêndios, de uma magnitude sem precedentes, são "a expressão mais dolorosa de uma emergência climática". "Já não é uma exceção, é a regra", alertou, em tom grave, referindo "mais de 170 mil hectares queimados" em Espanha desde o início do ano.

Continua o combate mas a "noite foi tranquila" em Gironda

Em França, onde se combatem vários incêndios simultaneamente, o regresso do calor e a chegada de um vento mais seco também fazem temer um agravamento da situação, numa altura em que 42 mil hectares já foram consumidos pelas chamas no departamento da Gironda (sudoeste).

O incêndio que deflagrou na quinta-feira perto de Biscarrosse, na região de Landes, está agora "contido", anunciou o presidente Emmanuel Macron na noite de segunda-feira. Isto significa que já não está a alastrar, após queimar 3.600 hectares e destruir 198 edifícios. Cerca de 8.000 dos 30.000 residentes retirados puderam regressar às suas casas.

No entanto, o incêndio de grandes proporções na região de Gironde está apenas "estabilizado", anunciaram os serviços estatais na manhã desta terça-feira. A autarquia informou que "a noite foi tranquila". "Vários focos isolados foram combatidos durante a noite, mas estão sob controlo (a norte de Le Porge, a norte de Cap Ferret, na zona das dunas) graças ao trabalho dos bombeiros", acrescentou.

Os trabalhos em "caleiras táticas" realizados por engenheiros militares e pelo serviço de prevenção de incêndios florestais foram retomados às 6:30, informa o jornal Le Monde. “Até ao momento foram criados 103 quilómetros de caleiras táticas para estabelecer as barreiras necessárias para impedir a propagação do fogo”, segundo a mesma fonte.

Nenhum comboio TGV circulará a sul de Bordéus na terça-feira, exceto os que servem Agen e Toulouse.

A agência Météo-France emitiu um alerta amarelo de onda de calor para o departamento a partir do meio-dia, com as temperaturas a atingirem entre os 33 e os 35 °C, acompanhadas por um vento sueste em toda a região de Gironda, que, no entanto, beneficiará das brisas marítimas, carregadas de humidade, ao longo da costa. "Uma receita perfeita para o ressurgimento dos incêndios florestais", disse um especialista ao Libération.