Duas jovens portuguesas de férias em Formentera morrem após a mota em que seguiam ser atingida por táxi

Agência Lusa , AG
Há 1h e 19min
Guardia Civil (Olmo Blanco/Getty Images)
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Governo confirmou o "trágico acidente" e garante estar a acompanhar a situação com o apoio consular necessário

Duas cidadãs portuguesas, com cerca de 30 anos, morreram esta quarta-feira num acidente rodoviário em Formentera, Espanha, confirmou à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que garante estar a ser prestado o devido serviço consular. 

Segundo informou o site espanhol La Razón, as duas vítimas morreram numa colisão entre uma mota e um táxi na ilha de Formentera e a Guardia Civil está a investigar as circunstâncias do acidente.

Ainda segundo o mesmo meio de comunicação espanhol, as jovens, que estariam a passar férias com outros amigos portugueses, seguiam numa mota quando foram atingidas por um táxi, perto de Cala Saona.

A Lusa questionou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, que confirmou a morte das duas cidadãs portuguesas e expressou "o mais sentido pesar aos familiares e amigos das vítimas".

"Confirmamos a informação da morte de duas jovens no trágico acidente, e os nossos serviços consulares estão a acompanhar a situação, em contacto com as autoridades locais, e a prestar o apoio consular necessário", acrescentou o governante.

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Temas: Espanha Formentera Mortas Guardia Civil Portuguesas
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