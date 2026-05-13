"Sexismo evidente, anacrónico e completamente inadequado": ministra espanhola critica declarações machistas de Florentino Pérez

Há 40 min

Numa conferência de imprensa, o presidente do Real Madrid referiu-se a uma jornalista como “aquela miúda” e também questionou os conhecimentos de futebol de outra jornalista

A ministra espanhola da Igualdade, Ana Redondo, criticou os comentários feitos esta terça-feira pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, a jornalistas mulheres, considerando-os machistas e inadequados. "Acredito que em Espanha este tipo de comentários já é anacrónico e, penso, revela a sua idade. Espero que as gerações mais jovens também levantem a voz contra este sexismo anacrónico e algo ultrapassado", disse a ministra em declarações à imprensa durante a sua visita à sede do clube.

Na conferência de imprensa, Florentino Pérez, de 79 anos, fez várias críticas aos jornalistas e acusou alguns órgãos de comunicação social de estarem a conduzir uma "campanha organizada" contra a sua pessoa. A determinada altura, referiu-se a uma jornalista - Lola Hernández, da FOX - como “aquela miúda” ao dar-lhe a palavra durante uma conferência de imprensa e questionou ainda os conhecimentos de futebol de María José Fuenteálamo, jornalista do ABC.

Ana Redondo afirmou que este comportamento revela um "sexismo evidente, anacrónico e completamente inadequado".

"Acreditamos que esta é mais uma expressão do sexismo enraizado que vemos diariamente, uma cultura machista generalizada e profundamente enraizada, particularmente entre as gerações mais velhas. E, nesse sentido, devemos levantar a nossa voz mais uma vez contra este sexismo estrutural, que infelizmente se manifesta da forma como testemunhamos", acrescentou a ministra da Igualdade, de acordo com o El Pais.

Também a secretária de Estado para a Igualdade, María Guijarro, pediu "respeito profissional" às jornalistas desportivas numa mensagem nas redes sociais. "Não devem ser infantilizadas, ignoradas ou questionadas simplesmente por serem mulheres. O desprezo sexista demonstrado a estas jornalistas apenas nos diz que devemos continuar a lutar contra o sexismo estrutural no desporto", sublinhou.