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GNR vai apoiar peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela até outubro

Agência Lusa , AM
Há 2h e 34min
Peregrina a percorrer o Caminho de Santiago (Google)

Nos períodos de maior afluência de peregrinos, realizar-se-ão patrulhas conjuntas com a Guardia Civil Espanhola

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A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza até 31 de outubro a operação “Bom Caminho 2026”, que tem por objetivo a proteção e segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela, em Espanha.

No âmbito da operação, que teve início na segunda-feira, os militares da Guarda vão promover o patrulhamento de proximidade e maior visibilidade de forma a garantir a segurança dos peregrinos que se deslocam a Santiago de Compostela e que transitam ao longo do Caminho Português, do Caminho Português da Costa e do Caminho Português Interior.

“Simultaneamente, pretende-se garantir a proteção e a conservação da natureza e do ambiente, bem como a preservação do património cultural existente nos referidos caminhos, nos Comandos Territoriais do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu”, adianta hoje a GNR em comunicado.

Durante a operação "Bom Caminho 2026", a GNR vai realizar um conjunto de atividades operacionais que “contribuem para o sentimento de segurança e a visibilidade junto dos peregrinos, nos diferentes percursos”.

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Os militares da Guarda vão reforçar a sua presença nas zonas mais vulneráveis à passagem dos peregrinos, nomeadamente locais isolados e ermos, infraestruturas de acolhimento e locais de grande concentração, através de patrulhamento e ações de sensibilização”.

Nos períodos de maior afluência de peregrinos, realizar-se-ão patrulhas conjuntas com a Guardia Civil Espanhola.

Na nota, a GNR recomenda aos peregrinos que preparem o percurso antecipadamente, usem roupas claras e material retrorrefletor, mantenham o telemóvel com bateria e o contacto diário com a família e, caso circulem de bicicleta, usem equipamentos de proteção individual e iluminação.

Aconselha igualmente os peregrinos a caminhar preferencialmente durante o dia e com companhia, a ter especial atenção a abordagens por parte de estranhos e a manter os familiares e amigos mais próximos informados sobre os percursos e planeamento da sua viagem.

Temas: Espanha Fiscalização Santiago de Compostela GNR
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