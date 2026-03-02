Gil Vicente
"Rotundamente não". Espanha recusa uso das suas bases pelos EUA nos ataques ao Irão, norte-americanos já retiraram aviões

Agência Lusa , PF
Há 1h e 3min
O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez (à esquerda), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apertam as mãos durante a cerimónia de boas-vindas antes da foto de família na Cimeira de Paz de Gaza, em Sharm El-Sheikh, Egito, em 13 de outubro de 2025.

Madrid sublinha que o acordo com os Estados Unidos para a utilização das duas bases "tem de funcionar dentro do quadro da legalidade internacional" e, "neste momento", Israel e EUA "estão a atuar unilateralmente"

Espanha recusou a utilização de bases militares no país pelos Estados Unidos (EUA) nos ataques ao Irão e os norte-americanos já movimentaram aviões que tinham em território espanhol para outros países europeus, disse esta segunda-feira o governo de Madrid.

"Rotundamente não, nas bases que há em Morón e em Rota não se prestou nenhum tipo de assistência, absolutamente nenhuma, a esta atuação, a estes ataques", disse a ministra da Defesa, Margarita Robles, em declarações a jornalistas.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Jose Manuel Albares, afirmou que Espanha "não vai ceder as suas bases" para o ataque o Irão, que EUA e Israel estão a levar a cabo desde sábado.

Os EUA usam duas bases militares espanholas, em Rota e Morón, ambas no sul do país.

A ministra da Defesa sublinhou que o acordo com os norte-americanos para a utilização das duas bases "tem de funcionar dentro do quadro da legalidade internacional" e, "neste momento", Israel e EUA "estão a atuar unilateralmente, sem o apoio de uma resolução internacional" para os ataques ao Irão, "e portanto não se estão a usar essas bases".

"Apostamos claramente pelas soluções diplomáticas", acrescentou Margarita Robles, que sublinhou que o governo espanhol defende que "o povo iraniano tem o direito a libertar-se", mas "a violência, os conflitos, as mortes, nunca vão ser a solução de nenhum problema".

Espanha tem "o máximo respeito pelos EUA", mas entende que o acordo para a utilização das duas bases militares em território espanhol não se aplica "a estas operações em concreto", sublinhou.

Face à não autorização de uso das bases espanholas, os EUA retiraram desde domingo para outras bases na Europa os aviões militares cisterna (11, segundo fontes militares citadas por meios de comunicação social espanhóis) que tinham estacionados em Rota e Morón e que servem para reabastecimento de outras aeronaves.

A ministra Margarita Robles explicou que esses "aviões cisterna estão permanentemente" nas duas bases espanholas e confirmou que foram levados para outras localizações.

"Os aviões saíram porque a partir daqui não iam ter qualquer atuação. São aviões americanos e as forças armadas americanas decidem o que fazer com eles", afirmou, antes de sublinhar que aqueles aparelhos que estavam em Rota e Morón "não realizaram nem iam realizar qualquer operação de manutenção ou de apoio" aos ataques ao Irão.

Segundo meios de comunicação social espanhóis, os aviões norte-americanos que estavam nas duas bases espanholas (do tipo KC-135T e KC-135R) foram levados desde domingo para bases na Alemanha, Reino Unido e outros países europeus.

Fontes militares citadas pelo jornal digital El Confidencial disseram que todos os aparelhos norte-americanos deste tipo foram retirados das bases em território espanhol.

Em paralelo, o MNE espanhol revelou esta segunda-feira que chamou o embaixador do Irão em Madrid, Reza Zabib, para condenar os ataques "injustificados" a países do Médio Oriente e a Chipre, um membro da União Europeia, que Teerão está a fazer como retaliação à operação de Israel e EUA.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região do Médio Oriente, em Chipre e alvos israelitas.

O balanço mais recente de vítimas mortais elevou-se para 10 em Israel, enquanto no Irão são mais de 550, de acordo com uma contagem divulgada pelo Crescente Vermelho iraniano. O Exército dos Estados Unidos confirmou a morte de três militares norte-americanos.

O Irão já confirmou a morte do aiatola Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.

