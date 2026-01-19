Governo espanhol decreta três dias de luto nacional

Há 1h e 27min

Acidente ferroviário fez pelo menos 39 mortos

O Governo espanhol decretou três dias de luto nacional, de terça a quinta-feira, por causa do acidente ferroviário de domingo, no sul do país, em que morreram pelo menos 39 pessoas, disse esta segunda-feira o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O líder do governo, que falava na localidade onde ocorreu o acidente (Adamuz, em Córdova, na Andaluzia), prometeu também tornar públicas, "com transparência e claridade", as conclusões da investigação do acidente, que qualificou como "uma tragédia" que deixa "dor em toda a Espanha".

O acidente envolveu dois comboios de alta velocidade e fez também mais de 100 feridos, 48 dos quais permanecem hospitalizados, avançou o presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, em declarações em Adamuz, ao lado de Sánchez.