Governo espanhol decreta três dias de luto nacional

Agência Lusa , NM
Há 1h e 27min
Colisão entre dois comboios de alta velocidade no sul de Espanha (EPA)

Acidente ferroviário fez pelo menos 39 mortos

O Governo espanhol decretou três dias de luto nacional, de terça a quinta-feira, por causa do acidente ferroviário de domingo, no sul do país, em que morreram pelo menos 39 pessoas, disse esta segunda-feira o primeiro-ministro, Pedro Sánchez.

O líder do governo, que falava na localidade onde ocorreu o acidente (Adamuz, em Córdova, na Andaluzia), prometeu também tornar públicas, "com transparência e claridade", as conclusões da investigação do acidente, que qualificou como "uma tragédia" que deixa "dor em toda a Espanha".

O acidente envolveu dois comboios de alta velocidade e fez também mais de 100 feridos, 48 dos quais permanecem hospitalizados, avançou o presidente do governo regional da Andaluzia, Juanma Moreno, em declarações em Adamuz, ao lado de Sánchez.

Temas: Espanha Comboios Acidente Luto Nacional

Relacionados

Tragédia ferroviária em Adamuz. Última inspeção ao comboio descarrilado foi feita na quinta-feira

Governo sem conhecimento de vítimas portuguesas no acidente em Espanha

Novo colapso de guindaste na Tailândia causa dois mortos e um ferido

Pelo menos 21 mortos e vários feridos em descarrilamento de comboios de alta velocidade em Espanha

