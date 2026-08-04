Campeão nacional de triatlo atropelado por condutor sob influência de droga em Espanha

Agência Lusa , TFR
Há 46 min
Triatleta Tiago Rodrigues. Instagram
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Tiago Rodrigues está em estado grave com fraturas na clavícula e no pulso e perdeu bastante sangue depois de sofrer um corte profundo no pescoço

O triatleta português Tiago Rodrigues será operado esta terça-feira depois de ter ficado em estado grave na sequência de um atropelamento de que foi vítima por uma condutora sob influência de estupacientes, durante um treino, em Espanha.

Campeão nacional de triatlo do grupo etário 20-24, Tiago Rodrigues, natural de Bragança, foi atropelado no domingo, na localidade de Camarzana de Tera, na Estrada Nacional 525, que liga Benavente a Santiago de Compostela, próximo da fronteira com Portugal.

Tiago Rodrigues foi transportado ao hospital Virgen de la Concha, de Zamora (província de Castela e Leão), onde permanece internado na Unidade de Cuidados Intensivos com suspeita de fraturas na clavícula esquerda, no pulso direito, diversas escoriações e um corte profundo no pescoço, que o fez perder bastante sangue.

De acordo com o relatório policial do acidente, a que a Lusa teve acesso, o sinistro aconteceu pelas 13:10 (hora local, menos uma em Lisboa) na localidade de Camarzana de Tera, quando a condutora, de 24 anos, não respeitou um sinal de paragem obrigatória e abalroou o triatleta brigantino, projetando-o contra outro veículo.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Segundo o mesmo relatório policial, os testes realizados pelas autoridades espanholas à condutora indicaram que estaria sob a influência de cocaína.

Tiago Rodrigues é alferes do Exército, tem 23 anos e sagrou-se campeão nacional de triatlo do grupo etário 20-24 anos em junho passado, em Coimbra.

No domingo deslocou-se a Espanha, próximo da fronteira com Bragança, para um treino de natação no lago de Sanábria e um treino de bicicleta num local próximo, tendo em vista a participação no Ironman de Barcelona, em outubro.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espanha Camarzana de Tera Bragança Tiago Rodrigues Triatlo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Regressou de França para férias e acabou detido por violência doméstica

Há 1 min

A4 reaberta em Valongo após acidente com camião

Há 9 min

Problemas no abastecimento levam Infarmed a travar exportação de medicamento usado em doenças psiquiátricas

Há 17 min

Campeão nacional de triatlo atropelado por condutor sob influência de droga em Espanha

Há 46 min
Mais País

Mais Lidas

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

"Pagaram a Marrocos para invadir Espanha", acusa ex-apoiante de Trump. O projeto-lei aprovado há duas semanas que define Ceuta como "território marroquino"

Ontem às 13:52

Motociclista morre após colisão com camião na Ponte 25 de Abril. Trânsito esteve cortado

2 ago, 19:37

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Há 3h e 6min

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Hoje às 08:58

Mercadona despediu funcionário após contratar detetive para o seguir. Agora vai ter de readmiti-lo

Ontem às 17:06

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Hoje às 08:02

Homem esfaqueado após desentendimento no trânsito no centro do Porto. Suspeito em fuga

Ontem às 15:56

Três mulheres furtam supermercado no Porto e agridem funcionária para fugir

Ontem às 08:34