Procuradoria Europeia vê indícios de crime em novo contrato a envolver amigo da mulher de Sánchez

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Juiz espanhol a cargo do processo Begoña está a investigar uma adjudicação a favor de Barrabés, na qual o Ministério Público Europeu considera que houve prevaricação e fraude

O Ministério Público Europeu (EPPO) detetou indícios de irregularidades e fraude contra a União Europeia num dos contratos concedidos pela empresa pública Red.es a uma empresa pertencente a Juan Carlos Barrabés, empresário já sob investigação em Espanha no âmbito do chamado Caso Begoña, que incide sobre Begoña Gómez, mulher do atual chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez. Barrabés é o empresário para quem Gómez escreveu cartas de recomendação.

A suspeita de ilegalidade é detalhada num relatório recente da Unidade Operacional Central (UCO), encarregada de analisar dois contratos concedidos a Barrabés que estavam sob a jurisdição da Procuradoria Europeia por envolverem fundos europeus. Os investigadores encontraram evidências de irregularidades em e-mails internos da empresa pública Red.es referentes a um terceiro contrato concedido a Barrabés, no valor de 4 milhões de euros.

Esse relatório da UCO foi encaminhado para o Tribunal 41 de Madrid, onde o juiz Juan Carlos Peinado, responsável pelo caso Begoña, abriu uma investigação distinta ao empresário. Barrabés é a única pessoa atualmente sob investigação.

A nova investigação não deverá afetar o andamento do processo principal, que o juiz considera já estar concluído.

Em 2020, Barrabés ajudou a mulher de Pedro Sánchez a estabelecer-se como cátedra na Universidade Complutense, em Madrid; logo a seguir, aumentou significativamente o número de contratos públicos obtidos pelas suas empresas – tendo recebido propostas no valor de 10 milhões de euros da Red.es.

Para os dois contratos que estão a ser investigados pela EPPO, Begoña Gómez apresentou cartas de recomendação, embora não para o processo em que as irregularidades foram detetadas. A UCO (Unidade Operacional Central da Guarda Civil) equipara os três casos e enfatiza que foram processados ​​"em paralelo" e que compartilham "significativas semelhanças" nos seus procedimentos.