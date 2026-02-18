Até 400€ por mês: Barcelona vai dar subsídios para rendas de casa a solteiros com mais de 55 anos e famílias monoparentais

Há 45 min

Apoio está limitado a arrendamentos que não excedam os 1 100 euros mensais

Barcelona - A Câmara Municipal de Barcelona vai lançar esta semana um concurso extraordinário de subsídios para arrendamento destinado a ajudar famílias monoparentais e pessoas com mais de 55 anos que vivam sozinhas e que destinem mais de 30% dos seus rendimentos ao pagamento da renda de casa.

O subsídio cobrirá a parte do pagamento da renda que exceder os 30% dos rendimentos, até um máximo de 400 euros mensais por um período de doze meses, e está limitado a arrendamentos que não excedam os 1 100 euros mensais.

"Estamos a lançar um novo apoio, precisamente para ajudar as pessoas que correm o risco de ficar sem casa", explicou o presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Collboni, numa entrevista à La 2Cat.

O presidente da Câmara, que afirmou que este apoio é um "escudo social", destacou que a cidade investe um milhão de euros por semana em residências e apoios para cerca de três mil pessoas em risco de exclusão residencial.

Este novo subsídio complementa os auxílios para o pagamento do arrendamento por urgência social que o Consórcio da Habitação de Barcelona promove anualmente para prevenir a exclusão residencial e para os quais destinou 6,89 milhões de euros no ano passado.

A convocatória para estes novos auxílios municipais está dotada com seis milhões de euros e é fruto de um acordo com o Junts per Barcelona.