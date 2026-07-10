Incêndio na região espanhola da Andaluzia provoca doze mortos

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O incêndio continua ativo, com cerca de 180 bombeiros envolvidos no combate

Doze pessoas morreram num incêndio florestal que deflagrou na noite de quinta-feira, perto de Almería, na comunidade autónoma da Andaluzia, no sul da Espanha, informaram as autoridades regionais.

"Seis pessoas morreram no incêndio florestal que teve início nesta tarde [de quinta-feira] no município de Los Gallardos, conforme confirmado pelos serviços de emergência”, refere um comunicado emitido pelas autoridadez andaluzes.

"As mortes ocorreram numa localidade pertencente ao município de Bédar, e algumas das vítimas foram encontradas em viaturas", adiantou a mesma fonte.

A delegada do governo regional da província, Patricia Navarro, afirmou também esta noite que 1.000 pessoas foram retiradas por precaução devido ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira em Benahavís (Málaga).

O incêndio continua ativo, com cerca de 180 bombeiros envolvidos no combate.

O perímetro do incêndio está mais de 60% dominado, de acordo com o Serviço Andaluz de Combate a Incêndios Florestais (Infoca).

Após o anoitecer, os recursos aéreos, que chegavam a treze na tarde de quinta-feira, foram retirados.