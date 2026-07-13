MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

CNN Portugal , MJC
Há 48 min
Área ardida após o incêndio em Almería, Espanha (AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Malcolm Timbrell, britânico de 70 anos, vivia na aldeia de Bédar, na Andaluzia. Está destroçado: "Nunca se imagina que isto possa acontecer. E quando acontece, e se é o único sobrevivente, fica-se numa situação em que se pensa: o que posso fazer?"

À medida que as chamas, impulsionadas pelos ventos fortes, se aproximavam de Bédar, a aldeia onde moravam na região da Andaluzia espanhola Malcolm Timbrell, a sua mulher, Anette, e os vizinhos, foram forçados a tomar uma decisão rápida: tinham de fugir. Entraram nos carros e puseram-se a caminho. Mas Malcolm decidiu voltar a casa para ir buscar os gatos, o Charlie e a Lilly.

"Se tivéssemos feito o que era sensato, seguido o caminho oposto e deixado os nossos gatos morrerem, estaríamos ambos vivos. Mas quando se tem animais, não se pensa assim", contou à BBC, destroçado.

Os britânicos Malcolm Timbrell, de 70 anos, e a sua esposa Annette Kilgore, de 69, estavam em casa na quinta-feira passada, quando o fogo avançou rapidamente em direção à sua propriedade. Treze pessoas morreram naquela localidade. Malcolm sobreviveu. "Nunca se imagina que isto possa acontecer. E quando acontece, e se é o único sobrevivente, fica-se numa situação em que se pensa: o que posso fazer?"

Nick Beake, o correspondente europeu da BBC, encontrou-se pouco depois de tudo ter acontecido. O homem contou-lhe como, depois de colocar os gatos em segurança, tentou alcançar o grupo, mas viu que eles já tinham saído dos veículos. "Apesar de eu lhes gritar para não o fazerem, a minha mulher e os nossos outros sete amigos e vizinhos decidiram que a única forma segura era sair a pé, à frente da parede de fogo."

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Ao dar por si sozinho naquela situação , Malcolm tentou refugiar-se nos carros agora abandonados: "Dos seis carros, quatro entraram em combustão instantaneamente e, à medida que cada um começava a arder, eu recuava um carro. Por alguma razão do destino, os dois últimos carros, apesar de estarem muito, muito chamuscados, com a pintura a borbulhar e queimada, sobreviveram. E eu sobrevivi dentro do último, com um gato."

"Mais tarde, soube que aquela parede de fogo avançava a mais de 20 quilómetros por hora. Eles não tinham hipótese."

Malcolm e Anette estavam juntos há 17 anos. Mudaram-se para Espanha depois de muitos anos a navegar juntos. Ambos tinham perdido anteriormente os seus parceiros devido a doenças terminais e partilhavam o amor por viajar e por fazer novos amigos. O casal esperava passar os seus últimos anos na tranquilidade do campo andaluz.

As chamas acabaram por passar e Malcolm foi resgatado pelas equipas de emergência.

Os corpos de oito pessoas foram posteriormente encontrados num caminho que descia da casa do casal. Mais quatro corpos foram encontrados num veículo mais adiante. Uma mulher de 93 anos acabaria por morrer depois no hospital, elevando para 13 o número de vítimas mortais do incêndio.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Nem todas as vítimas mortais do incêndio florestal foram ainda identificadas, mas as autoridades espanholas afirmaram que entre as vítimas se contavam três britânicos e um cidadão de cada um dos seguintes países: França, Bélgica e Espanha. Um desses corpos deverá ser de Anette. "Estamos agora apenas à espera dos resultados do teste de ADN. E depois disso, provavelmente irei desmoronar."

"Ela era uma pessoa tão feliz e extrovertida", contou Malcolm sobre a sua companheira. "Tivemos uma vida incrível juntos. E agora acabou." 

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Espanha Almería Incêndio

Relacionados

Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

Fogo em Almería controlado e desalojados autorizados a regressar: 7 mil hectares ardidos

Mortos num carro ou a tentar fugir por uma zona não recomendada: incêndio "muito rápido" já é o pior da história na Andaluzia
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Malcolm voltou para trás para salvar os gatos e por isso sobreviveu. A mulher e os vizinhos morreram a tentar fugir do fogo

Há 48 min
01:01

O momento em que uma jovem utiliza o seu corpo como um escudo para proteger a irmã durante um ataque da Rússia

Há 2h e 8min

"A ameaça dos mísseis balísticos só vai aumentar" e a Europa deu um passo em frente para criar um "escudo sólido"

Há 2h e 26min
01:01

Pedro Sánchez entrou num helicóptero para perceber a dimensão do pior fogo da história da Andaluzia

Hoje às 16:30
Mais Europa

Mais Lidas

Cientistas detetam indícios de que uma nova fronteira de placas tectónicas está a formar-se

Ontem às 16:00

Com queimaduras graves e semiconscientes. Casal britânico encontrado com vida no meio da área ardida em Almería

Ontem às 18:26

Portugal vai fugir a uma nova "cúpula de calor" na Europa. Vêm aí temperaturas "abaixo da média" e tempo "mais cinzento"

Ontem às 14:28

Herdade na Arrábida diz que é dona de cinco praias. Este processo em tribunal envolve um rei e uma rainha mas a decisão pode estar nas marés

Hoje às 07:00

"Não me faltas ao respeito. Falas bem comigo": Messi perdeu a cabeça com o árbitro português João Pinheiro

Ontem às 10:22

EDP alerta para burla altamente personalizada: usa nome, morada ou número de contribuinte verdadeiros do cliente

Hoje às 09:05

Apanhada por populares que chamaram a GNR: mulher detida por suspeita de atear incêndio em Viseu

Hoje às 14:34

Morreu Sam Neill. Ator participou em Jurassic Park, Peaky Blinders e O Piano

Hoje às 07:18

Organização do NOS Alive apresentou queixa à ASAE após anúncio de venda de convite publicado por jornalista da RTP

10 jul, 19:55

Centcom anuncia que EUA usaram pela primeira vez drones marítimos unidirecionais nos ataques contra o Irão

Hoje às 07:49

Supercomputador chinês equipado com chips desenvolvidos no país supera modelos dos EUA no ranking global

Ontem às 11:00

GNR interceta autocarro com 15 crianças a caminho da praia: motorista não tinha carta de qualificação

9 jul, 07:04