Incêndio na Andaluzia faz pelo menos 12 mortos. É já o pior fogo florestal em mais de 20 anos em Espanha

Há 43 min

Várias vítimas do incêndio em Los Gallardos foram encontradas dentro de veículos carbonizados. Responsável regional diz que há pelo menos 19 pessoas desaparecidas

O número de mortos do incêndio florestal na região espanhola de Los Gallardos, em Almeria, autonomia da Andaluzia, subiu para 12, de acordo com as autoridades locais.

Várias vítimas do incêndio em Los Gallardos foram encontradas dentro de veículos carbonizados. Este é já considerado o incêndio florestal mais mortífero de Espanha em mais de duas décadas.

A delegada do governo regional da província de Almeria, Patricia Navarro, afirmou que mil pessoas foram retiradas dos locais de residência, por precaução, devido ao incêndio florestal.

A unidade militar de emergência de Espanha deverá juntar-se aos esforços de combate ao fogo nas próximas horas.

As autoridades regionais da Andaluzia afirmaram também que se trata do incêndio "mais mortífero já registado na região". As causas do incêndio ainda não foram apuradas.

Citado pela rádio Cadena Ser esta sexta-feira, o líder regional da Andaluzia, Juanma Moreno, disse que pelo menos 19 pessoas continuam desaparecidas na sequência do incêndio, enquanto os serviços de emergência continuam as operações de busca e salvamento na área.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o incêndio já consumiu cerca de 3.150 hectares.

Segundo as autoridades, quatro cidadãos britânicos "encurralados dentro de um veículo e sete pessoas morreram ao tentar fugir a pé".

Antonio Sanz, conselheiro regional da Presidência, Saúde e Emergências, alertou que a mudança de rota para caminhos improvisados e não coordenados, no meio do fumo, agravou a tragédia, referindo que todas — ou a grande maioria — das vítimas mortais podem ser estrangeiras, sem fornecer mais detalhes.

Entretanto, a Unidade Militar de Emergência de Espanha (UME) mobilizou 200 efetivos e 70 viaturas de diversos tipos para auxiliar no combate ao incêndio em Los Gallardos, confirmou a ministra da Defesa, Margarita Robles.